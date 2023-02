Obremenitev plač ni vzrok, da ne privabimo tujega kapitala

V nadaljevanju preberite:

Če hoče slovensko podjetje pridobiti finančna sredstva od investitorja iz ZDA ali Izraela, mora njihova pooblaščena oseba osebno priti do slovenskega notarja, podpisati papirje in v živo poslušati njegovo branje. Če hoče slovensko podjetje zaposliti Indijca, to lahko naredi v nekaj mesecih, a z njim še dve leti ne sme priti njegova družina.

To sta le dve birokratski blokadi, ki bi ju Slovenija lahko odpravila zelo hitro, če bi hotela pospešiti rast sektorja IKT in s tem digitalizacijo družbe. Estonija pozna e-notarja od leta 2020, Hrvaška, ki je s svojim podjetniškim ekosistemom IKT že nekaj časa na radarju mednarodnih skladov tveganega kapitala in drugih finančnih velikanov – pred kratkim je Google objavil namero za prevzem hrvaškega startupa Photomath –, je uvedla možnost začasnega bivanja za digitalne nomade.