Obroki brez svinjine, obroki za vegane: sistem ne zmore ali noče?

Bi morali otroci svoja prepričanja in verske identitete za čas šolanja pustiti doma?

Iz katerega mesa so jedi, ki jih otroci dobijo na šolskih krožnikih, golaž, obara, musaka? Za večino otrok in staršev to vprašanje nima posebne teže, za nekatere pa je ključno, saj hrana posega tudi v njihovo vero in prepričanje. Ta teden je zagovornik načela enakosti Miha Lobnik na javnost in na ministrstvo za vzgojo in izobraževanje naslovil priporočila, naj vrtci, osnovne in srednje šole ter drugi zavodi pri organizaciji prehrane upoštevajo tudi omejitve otrok zaradi vere ali prepričanja, vključno z veganstvom. »Vsak od nas mora pri sebi razčistiti, če ne privošči drugim nečesa samo zato, ker sam nima takšne potrebe,« je poudaril. Po njegovem je ta problem v praksi že zelo očiten: »Odnos do muslimanskih otrok v šolah je zagotovo problematičen, saj so kršene njihove pravice, da bi ...