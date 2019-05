Obrtniki: Tu gre za krajo naših pokojnin

Anton Može: »Obrtnik ima pokojnine 400 evrov, od SOP dobi še 110 evrov. Če bo dobil 30 odstotkov manj, še za položnice ne bo dovolj oziroma bodo varčevali pri hrani.« FOTO: Špela Kuralt/Delo

Različni podatki

Obrtniki so nad predlogi uprave Sklada obrtnikov in podjetnikov ogorčeni in napovedujejo tudi proteste. FOTO: Tadej Regent/Delo

Privatizacija SOP?

Ljubljana – Obrtniki so danes napovedali proteste, če bo na skupščini Sklada obrtnikov in podjetnikov (SOP) 13. maja izglasovano 30,4-odstotno znižanje poklicnih pokojnin obrtnikov. Utegne se zgoditi prav to, saj imajo obrtniki, ki so vplačevali poklicne pokojnine, enega člana v skupščini manj, čeprav je večina sredstev v SOP njihovih. Tudi zato ne pristajajo na prenos denarja na novo zavarovalnico, s katero bi reševali investicijska zavarovanja.»Nad predlogi uprave smo ogorčeni. Hočejo vzeti le vzajemcem (tistim, ki so vplačevali poklicne pokojnine, op. p.), tistim, ki imajo sklenjena investicijska zavarovanja, se ne zgodi nič,« je bil na Obrtni zbornici Slovenije (OZS) oster član skupščine SOP in tudi član nadzornega sveta. Z njim se je strinjal obrtnikiz Logatca, ki je 30 let vplačeval v SOP in kot je dejal, v tem času vplačal okoli 73.000 evrov: »Obrtniki menijo, da je to kraja njihovega denarja in da se je treba postaviti po robu. Če bo skupščina izglasovala znižanje, se bomo v Logatcu zagotovo organizirali in šli v proteste, verjamem pa, da tudi drugje po Sloveniji.«Uprava SOP, ki jo vodi, znižanje pokojnin predlaga, ker sistem naj ne bi bil vzdržen, sploh po spremembi zakonodaje pred tremi leti. Država od takrat namesto šestih milijonov evrov refundacije pokojnin SOP plačuje le še 0,6 milijona evrov. Po zadnjih podatkih, ki nam jih je popoldne posredoval Jean, je imel SOP 31. 12. 2018 200,7 milijona evrov, od tega je bilo od vzajemcev 165 milijonov evrov. Može pa je zatrdil, da je to zavajanje: »V naših poročilih je, da je zgolj 10 milijonov evrov od investicijskih zavarovanj. Vse ostalo je od vzajemcev.« Dodal je, da bilanc SOP sploh nima: »Treba bi bilo narediti delitveno bilanco. Da vemo točno, koliko je denarja in koliko od česa.« Jean je zatrdil, da bilance SOP ima: »So tudi revidirane. Imamo ločene transakcijske račune in klirinško depotne račune.«Iz letnega poročila za leto 2017, lanskega še ni, izhaja, da je bilo takrat vseh sredstev SOP 206,2 milijona evrov, od tega 177,2 milijona evrov od vzajemcev, ostalo so bila druga zavarovanja in sredstva družbe.Znižanje pokojnin je nujno, če želi SOP nadaljevati z izvajanji rentnih zavarovanj, Agencija za zavarovalni nadzor jim je to prepovedala s pravnomočno odločbo. SOP bi rad na lastno zavarovalnico Avrio prenesel rentna zavarovanja, z delom sredstev iz vzajemnih zavarovanj pa bi zanje jamčili. Jean vidi v tem naložbo, obrtniki opozarjajo na povsem drug scenarij, razlaga Može: »V nobenem poročilu nismo videli analize, ki bi povedala, kaj nam to prinese. Zavarovalnice se danes združujejo, to pa bo osamelec, ki ni blagovna znamka, vodili jo bodo ljudje, ki danes jemljejo 30 odstotkov pokojnin. Kako naj jim drugi zaupajo? To vodi v propad, morda v zakasnelo privatizacijo.«Na skupščini bodo o prenosu sredstev na zavarovalnico odločali s tri četrtinsko večino oddanih glasov, za znižanje pokojnin bo dovolj polovica. Skupščina ima 25 članov, predstavnikov vzajemcev je 12. Može kljub temu upa, da do znižanja ne bo prišlo: »Obrtnik ima pokojnine 400 evrov, od SOP dobi še 110 evrov. Če bo dobil 30 odstotkov manj, še za položnice ne bo dovolj oziroma bodo varčevali pri hrani.«Da gre za socialno vprašanje, je poudaril tudi, predsednik OZS, ki je dejal, da so ministrstvu za delo predlagali, da bi vzajemce z njihovimi zbranimi sredstvi prenesli na ZPIZ, kar bi zmanjkalo, bi država sofinancirala. Če bo treba, je še dodal Meh, bi lahko spremenili tudi zakon, ki bi SOP vrnil 6 milijonov evrov refundacije pokojnin SOP. Tega očitno ne bo, kot odgovarjajo z ministrstva: »Ocenjujemo, da je trenutna ureditev področja obveznosti Republike Slovenije do SOP ustrezna in tako niso predvidene spremembe zakonodaje na tem področju.«