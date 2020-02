Obtožba o neustrezni uporabi slogana Očistimo Slovenijo 

Po tem, ko je društvo Ekologi brez meja opozorilo, da si je nova stranka Zelena dežela za slogan izbrala njihovo geslo Očistimo Slovenijo, je predstavnik iniciativnega odbora stranke Jurij Kočar sporočil, da so slogan odstranili s spletne strani.



Ekologi brez meja so ostro obsodili izrabo imena akcije, ki je leta 2010 prvič združila več kot 270.000 prebivalcev Slovenije, leta 2012 pa rekordnih 289.000 prebivalcev, kar predstavlja 14 odstotkov takratnega prebivalstva. Na očitke o kraji slogana iniciativni odbor Zelene dežele odgovarja, da je bila uporaba slogana z njihove strani »spontana in dobronamerna«. Pod sloganom si predstavljajo »celostno ukrepanje, ki vključuje tudi pospravljanje po organih politično-gospodarske moči v državi«.

Slogan kot sinonim za skupno delovanje

»Ime prvega tako množičnega prostovoljskega okoljskega projekta v Sloveniji se je v spomin in zgodovino ljudi zapisalo kot sinonim, kaj lahko naredimo vsi, če stopimo skupaj,« so zapisali Ekologi brez meja. Projekt je bil izveden povsem prostovoljno, s pomočjo več kot 500 organizatorjev na terenu, ki so opravili 1000 prostovoljnih ur za to, da so iz narave očistili 20.000 ton odpadkov ter vprašanja okolja in odpadkov umestili v vsakodnevna družbena vprašanja.



Namen akcije je vedno bil povezati vse v pozitivnem duhu, ne glede na narodnost, politično pripadnost, starost ali izobrazbo. »Gre za moralno dediščino, ki je last vseh, ki so v katerikoli od akcij aktivno prispevali svoj čas, znanje in sredstva. Nihče od vidnih akterjev nove stranke nikoli ni bil del organizacijske ekipe ne na nacionalnem ne na lokalnem nivoju. Za nas ni bilo nikoli sprejemljivo, da si katerikoli posameznik ali skupina ime akcije prisvaja za svoje (politične) projekte in kampanje,« so navedli.



Dodali so, da bo društvo Ekologi brez meja še naprej delovalo politično neodvisno s ciljem aktivno prispevati k izboljšanju stanja okolja na področju odpadkov in ima za sabo vrsto projektov, ki so dali pomemben prispevek k spremembi politik in navad tako v Sloveniji kot širše.

Pobuda iz Moravč

Pobuda za novo zeleno stranko sicer prihaja iz Moravč in je nastala kot posledica gibanja aktivistov Ljudske iniciative Moravče zaradi odlaganja odpadkov podjetja Termit v njihovi občini. »Iz moravškega primera smo se naučili, da je treba naš boj dati v višjo prestavo in ga nadaljevati na nacionalni ravni. Zato danes vstopamo v državno politiko,« je danes na novinarski konferenci v Ljubljani pojasnil Kočar.



Moravški župan Milan Balažic pa je dodal, »da na terenu lahko ugotavljamo, da se naše življenjsko okolje še naprej uničuje« in da »v tej državi skupaj s politiko vlada družbeno neodgovoren kapital in imamo neučinkovito politično elito, ki se ne odziva na ogrožanje narave in ljudi«.