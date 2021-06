»TOP PRODAJA , storitveno podjetje, d. o. o., Klemen Okoren, Matic Šubara in Duška Koželj se družbi E.ON Ljubljana, energetske storitve, d. o. o., javno opravičujejo za zavajanje in laganje potrošnikom ter dejanja nelojalne konkurence, izvedena pri trženju storitev in produktov družbe E.ON Ljubljana, energetske storitve, d. o. o., s tem ko se v nasprotju z navodili družbe E.ON Ljubljana, energetske storitve, d. o. o., niso jasno in v zadostni meri predstavili oziroma so se lažno izdajali za predstavnike drugih družb, ki delujejo na energetskem trgu, ter potrošnikom niso ustrezno pojasnili namena svojega obiska in posledic podpisa dokumentacije, ki jim je bila ponujena v podpis, vse navedeno pa je pri potrošnikih povzročilo zmoto in ogorčenje, ko so odkrili pravi namen obiska ter posledice podpisa dokumentacije, ki jim je bila ponujena v podpis, v posledici prej opisanega pa je bila družba E.ON Ljubljana d. o. o. (prej RWE Ljubljana d. o. o.) dojeta v negativni luči.«



Naročnik vsebine je Top prodaja