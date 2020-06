Obvezna za okužene, za druge prostovoljna

Ljubljana – Vladna ekipa napoveduje vzpostavitev mobilne aplikacije, ki bi zaznavala stike in opozarjala na morebitne stike z okuženimi s koronavirusom. Obvezna naj bi bila namestitev za posameznike s pametnim telefonom, ki so potrjeno pozitivni na virus sars-cov-2, in morda celo tiste, ki jim je bila odrejena karantena, za vse druge pa naj bi bila prostovoljna. Nad celotnim projektom še vedno bedi ministrstvo za zdravje, medtem ko je za vzpostavitev mobilne aplikacije odgovorno ministrstvo za javno upravo, kjer so po naših informacijah naklonjeni možnosti, da bi kot podlago uporabili nemško mobilno aplikacijo, ki sta jo razvila ...