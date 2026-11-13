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    Slovenija

    Obvezna zimska oprema: kje so globe najvišje in pogoji najstrožji

    Predpisi evropskih držav so različni, tako glede obdobja uporabe zimske opreme kot glede zahtev za pnevmatike in višine glob za kršitve.
    V Avstriji in Italiji je uporaba zimske opreme vezana tudi na določeno koledarsko obdobje. FOTO: Adac Marc Wittkowski
    Galerija
    V Avstriji in Italiji je uporaba zimske opreme vezana tudi na določeno koledarsko obdobje. FOTO: Adac Marc Wittkowski
    E. V., STA
    13. 11. 2026 | 10:42
    13. 11. 2026 | 10:50
    5:57
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    Predpisi o obvezni zimski opremi se med evropskimi državami precej razlikujejo, opozarjajo na Avto-moto zvezi Slovenije (AMZS). Medtem ko je ponekod uporaba zimske opreme vezana na določeno obdobje, jo drugje zahtevajo le v zimskih voznih razmerah, so zapisali na spletni strani. Zimska oprema je obvezna od 15. novembra dalje.

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    Da voznike na poti ne bi presenetile nevšečnosti ali globe, je informacijski center AMZS pripravil pregled pravil za vožnjo pozimi v sosednjih in drugih evropskih državah. Iz pregleda izhaja, da se med državami razlikuje tudi obdobje, ko je zahtevana obvezna zimska oprema. Največja razlika glede na slovenski zakon pa je v minimalni globini profila pnevmatik, ki je v tujini večinoma štiri milimetre, v Sloveniji pa tri, so zapisali na zvezi.

    V Avstriji je obvezna zimska oprema v obdobju od 1. novembra do 15. aprila, vendar za vozila do 3,5 tone le v času zimskih voznih razmer, za težja vozila pa ne glede na vozne razmere. Za vozila do največje dovoljene mase 3,5 tone za zimsko opremo šteje uporaba zimskih pnevmatik z minimalno globino profila štiri milimetre ali letnih pnevmatik z minimalno globino profila štiri milimetre in snežnih verig na pogonskih kolesih.

    V evropskih državah se predpisi o uporabi zimskih pnevmatik in snežnih verigah razlikujejo. FOTO: Adac Marc Wittkowski
    V evropskih državah se predpisi o uporabi zimskih pnevmatik in snežnih verigah razlikujejo. FOTO: Adac Marc Wittkowski

    Vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone, morajo biti od 1. novembra do 15. aprila ne glede na vremenske pogoje opremljena z zimskimi pnevmatikami vsaj na pogonski osi in imeti v priboru primerno velike snežne verige za pogonsko os. Minimalna globina profila pnevmatik vozil nad 3,5 tone je pet milimetrov. Globa za neupoštevanje predpisa znaša sto evrov, v primeru ogrožanja drugih udeležencev v prometu pa je lahko tudi do 10.000 evrov.

    Kako je to urejeno v Nemčiji in v Italiji?

    V Nemčiji zimska oprema ni datumsko določena. Obvezna je v primeru zimskih voznih razmer, kot so sneženje, zglajen sneg, snežna brozga ali poledica. Vozila morajo biti v zimskih voznih razmerah opremljena s štirimi zimskimi pnevmatikami, pri tem priporočajo vsaj štiri milimetre profila.

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    Prišel je čas za zimsko opremo

    Za zimsko pnevmatiko v Nemčiji velja pnevmatika, ki ima na bočnici vtisnjen simbol snežinke v obrisu triglave gore, in ne zgolj oznako M + S. Verige so obvezne ob ekstremnih zimskih razmerah in ob postavljeni ustrezni prometni signalizaciji. Za tovorna vozila nad 3,5 tone je predpisana uporaba zimskih pnevmatik vsaj na pogonskih oseh. Globa za neuporabo zimske opreme v Nemčiji znaša 60 evrov, v primeru oviranja prometa pa minimalno 80 evrov.

    V Italiji se od leta 2011 lahko vsaka regija sama odloča, kdaj in kakšno zimsko opremo bo zahtevala od voznikov na cestah na njihovem območju. Tako se je večina regij na območju severne in osrednje Italije odločila za datumsko določeno uporabo zimske opreme, ki vključuje ali štiri zimske pnevmatike ali pa štiri letne in v opremi dodatne snežne verige.

    Neustrezna zimska oprema lahko voznike stane tudi več sto evrov, v nekaterih primerih pa jim policija lahko prepove nadaljnjo vožnjo. FOTO: PU Novo Mesto
    Neustrezna zimska oprema lahko voznike stane tudi več sto evrov, v nekaterih primerih pa jim policija lahko prepove nadaljnjo vožnjo. FOTO: PU Novo Mesto

    V pokrajini Furlanija - Julijska krajina je obvezna uporaba zimske opreme od 15. novembra do 15. aprila, ne glede na vozne razmere. Enako velja na območju Benečije (Veneto), Emilie - Romagne (Bologna), Trentina - Južne Tirolske (Bolzano, Trento, Brenner). Na posameznih cestah so sicer možni tudi drugačni datumi.

    Zimsko opremo najdlje zahtevajo na cestah v dolini Aoste, kjer je na avtocestah, ki peljejo proti predoroma Mont Blanc in St. Bernard, obvezna od 15. oktobra do 15. aprila. Globa za neuporabo zimske opreme v Italiji je od 87 do 344 evrov, pri tem pa lahko policija tudi prepove nadaljnjo vožnjo.

    Bliža se 15. november

    Na AMZS so spomnili tudi na bližajoči se 15. november. Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da morajo biti od tega dne do 15. marca oziroma pred ali po tem datumu v primeru zimskih razmer vozila opremljena z ustrezno opremo. To sestavljajo štiri zimske pnevmatike z oznako M + S ali simbolom snežinke z minimalno globino profila tri milimetre ali štiri letne pnevmatike z minimalno globino profila tri milimetre in ustrezno velike snežne verige ali verigam enakovredne pripomočke v priboru.

    Vozila s štirikolesnim pogonom in letnimi pnevmatikami morajo imeti v primeru stalnega pogona snežne verige za vsaj eno os in v primeru priklopljivega pogona za vsaj stalno vklopljeno os.

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    Vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone, morajo imeti zimske pnevmatike vsaj na pogonskih kolesih ali na vseh kolesih letne pnevmatike in ustrezne snežne verige in lopato v priboru. Na priobalnem območju od Črnega Kala do Sečovelj je dovoljena uporaba tudi samo letnih pnevmatik z minimalno globino profila tri milimetre.

    Voznika, ki v Sloveniji nima ustrezne zimske opreme, po zakonu kaznujejo z globo 40 evrov, če pa je zaradi prekrška onemogočen promet, lahko kazen znaša 500 evrov in pet kazenskih točk.

    Če voznik ne očisti celotnega avtomobila pred začetkom vožnje, ga lahko doleti globa 200 evrov, če pa ne upošteva prometne signalizacije o zimskih razmerah in prepovedi vožnje, globa znaša 300 evrov. V primeru pravnih oseb so globe višje, in sicer tisoč evrov za voznika in 120 evrov za odgovorno osebo, so še navedli na AMZS.

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