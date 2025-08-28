Obvezni zdravstveni prispevek: Ministri SD proti zakonu poslanke SD

V nadaljevanju preberite:

Ob približevanju koncu mandata in nenehnem prelaganju priložnosti, kdaj bi se v Gibanju Svoboda lotili vprašanja preoblikovanja obveznega zdravstvenega prispevka – zanj vsi plačujemo 37,17 evra –, so tik pred parlamentarnimi počitnicami tudi poslanka SD Bojana Muršič ter poslanka Levice Nataša Sukič ob nepovezanima Mihi Kordišu in Mojci Šetinc Pašek prispevali podpise pod predlog iniciative Glas ljudstva, s katerim bi uvedli proporcionalnost. »Kdor zasluži več, naj plača več,« zatrjujejo. A ministri Svobode in SD so proti ...