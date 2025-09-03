Obvezni zdravstveni prispevek: Pritisk na koalicijo se stopnjuje

V iniciativi Glas ljudstva so izrazili ogorčenje nad negativnim mnenjem vlade do zakonskega predloga za uvedbo proporcionalnega zdravstvenega prispevka. Vlada je po njihovem mnenju s tem izbrala kapital namesto ljudi.

Zato so finančnega ministra Klemna Boštjančiča, ki po njihovem blokira predlagane spremembe, pozvali k odstopu. Socialne demokrate, ki so predlog sopodpisali, pa k izjasnitvi, ali to podpirajo. Njihovi ministri na vladi namreč niso nasprotovali negativnemu mnenju Klemna Boštjančiča.

Luka Mesec, minister za delo, pa naj bi ločeno mnenje Levice eksplicitno izpostavil in izrazil nasprotovanje. A je Bojana Muršič, poslanka SD, dane zagotovila, da tako poslanci kot ministri podpirajo zakonski predlog, ob čemer je izrazila pričakovanje, da bodo na koncu našli skupno pot »in ta nepravični obvezni zdravstveni prispevek tudi uredili, da bodo državljani zadovoljni«.

Vodja poslancev Levice Matej Tašner Vatovec pa je bil jasen, da je uvedba progresivnega zdravstvenega prispevka koalicijska zaveza in da bodo v Levici vztrajali pri tem, dokler traja mandat. V Gibanju Svoboda predloga iniciative Glas ljudstva niso podpisali, a niso povsem izključili, da katere od različic – kar nekaj sta jih v preteklosti že predlagala tudi Levica in SD – ne bi podprli.

Zaradi vložene pobude za referendum o zakonu o prostovoljnem končanju življenja pa za zdaj zakonov s področja zdravstva niti ne morejo obravnavati, je navedel poslanec Gibanja Svoboda Lenart Žavbi, a kot je mogoče slišati na parlamentarnih hodnikih, bi približevanje k volitvam tudi poslance te stranke lahko morda prepričalo, da bi preslišali argumente finančnega ministra.