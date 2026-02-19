Obvezni zdravstveni prispevek bo višji, znano, za koliko

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) v 48. členu določa, da se obvezni zdravstveni prispevek enkrat letno uskladi z rastjo povprečne bruto plače v preteklem letu.

Ob uvedbi zakona na začetku leta 2024 je bil določen na 35 evrov, 1. marca lani se je zvišal na zdajšnjih 37,17 evra, po 1. marcu pa bo sodeč po ocenah v medijih znašal predvidoma 39,36 evra.

Portal 24ur piše, da je po podatkih Statističnega urada Slovenije povprečna mesečna plača v lanskem letu znašala 2536,03 evra bruto, kar pomeni, da je bila v primerjavi s plačo v letu 2024 nominalno višja za 5,9 odstotka. To bo odločalo o drugi uskladitvi obveznega zdravstvenega prispevka po ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Mesečni znesek za obvezno zdravstveno zavarovanje bo torej višji za dobra dva evra. Na letni ravni to 26 evrov več kot v lanskem letu, skupno pa znesek znaša pomeni 472 evrov.