  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Obvezni zdravstveni prispevek zdaj 39,36 evra

    Podražitev je posledica dviga povprečne bruto plače.
    Obvezni zdravstveni prispevek se uskladi enkrat na leto. FOTO: Voranc Vogel/
    Galerija
    Obvezni zdravstveni prispevek se uskladi enkrat na leto. FOTO: Voranc Vogel/
    I.R., STA
    1. 3. 2026 | 07:33
    1. 3. 2026 | 07:33
    2:05
    A+A-

    Obvezni zdravstveni prispevek se je danes ponovno uskladil z rastjo povprečne bruto plače v preteklem letu in zdaj znaša 39,36 evra. Povišal se je za 5,9 odstotka, kolikor je znašal dvig povprečne bruto plače.

    Način določitve oziroma uskladitve višine zneska obveznega zdravstvenega prispevka je zakonsko predpisan, ministrstvo za zdravje pa izpelje formalni postopek uskladitve.

    Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa, da se obvezni zdravstveni prispevek uskladi enkrat na leto, in sicer se 1. marca uskladi z rastjo povprečne bruto plače v Sloveniji v preteklem letu glede na podatke statističnega urada.

    Obvezni zdravstveni prispevek je bil uveden 1. januarja 2024, ko je nadomestil dopolnilo zdravstveno zavarovanje in je sprva znašal 35 evrov mesečno. Prvič je bil usklajen 1. marca lani in se zvišal na zdajšnjih 37,17 evra.

    Povod za spremembo je bilo dogajanje spomladi leta 2023. Potem ko je zavarovalnica Generali napovedala dvig mesečne premije za dopolnilno zdravstveno zavarovanje za več kot 30 odstotkov, je vlada najprej izdala uredbo. Z njo je določila najvišjo ceno premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pri 35,67 evra. Zatem sta tudi drugi dve zavarovalnici, ki sta ponujali dopolnilno zavarovanje, Triglav in Vzajemna, premijo dvignili, a jo zavarovancem zaračunavali po uredbi.

    Kljub napovedim, da bo obvezni zdravstveni prispevek odvisen od višine posameznikovih dohodkov, še vedno ostaja za vse enak.

    Novice  |  Svet
    Spremljamo

    Tudi Trump sporočil novico, da je Hamenej mrtev

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    28. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Domen Prevc: Najtežje mi je zaradi otrok

    Domen Prevc tretji v kvalifikacijah za današnjo tekmo na letalnici na Kulmu. Diskvalifikacija Anžeta Laniška. Najboljši mladi Avstrijec Stephan Embacher.
    Miha Šimnovec 28. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Napad na Iran

    Grošelj za Delo: Izbruh regionalne vojne bi najbolj prizadel Evropo

    Stopnjevanju izraelsko-ameriških napadov bo sledilo tudi stopnjevanje iranskih protiudarov, ocenjuje obramboslovec.
    Jure Kosec 28. 2. 2026 | 16:38
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Instagram

    Štajerski zvezdnik še vedno zaljubljen, Janja Garnbret v Londonu

    Minuli teden v športnem svetu je zaznamoval konec olimpijskih iger in nastopi v evropskih klubskih nogometnih tekmovanjih. Janja Garnbret v svetovnem pokalu.
    27. 2. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

    Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
    Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

    Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

    Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Intervju

    Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

    Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    zdravstvoprispevkipodražitveplače

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Nedelo
    Britanska monarhija

    Kdo bo Windsorjem rešil ugled?

    Poznavalci menijo, da bo afera, katere glavni akter je nekdanji princ Andrew, ključno zaznamovala vladavino Karla III.
    Urša Izgoršek 1. 3. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Banka Slovenije

    Novi guverner: dostopne banke za vse in pravičnejše obresti

    Dolenc je centralno banko začasno vodil že več kot eno leto. Politični zapleti pri imenovanju trajali približno leto in pol.
    1. 3. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Nedeljsko kosilo: Kmečka pita z matevžem – pastirska klasika po slovensko

    S tako bogato jedjo zlahka odbijemo še zadnje ledene lovke odhajajoče zime.
    Midva Kuhava 1. 3. 2026 | 07:55
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Davki in prispevki

    Obvezni zdravstveni prispevek zdaj 39,36 evra

    Podražitev je posledica dviga povprečne bruto plače.
    1. 3. 2026 | 07:33
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Vredno branja

    Za rojstni dan si je Luka Dončić čestital z odlično zmago

    Slovenski košarkarski as je svoj 27. rojstni dan obeležil z 26 točkami in zmago v San Franciscu v ligi NBA. Los Angeles Lakers s 129:101 premagal Golden State.
    1. 3. 2026 | 07:27
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Nedeljsko kosilo: Kmečka pita z matevžem – pastirska klasika po slovensko

    S tako bogato jedjo zlahka odbijemo še zadnje ledene lovke odhajajoče zime.
    Midva Kuhava 1. 3. 2026 | 07:55
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Davki in prispevki

    Obvezni zdravstveni prispevek zdaj 39,36 evra

    Podražitev je posledica dviga povprečne bruto plače.
    1. 3. 2026 | 07:33
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Vredno branja

    Za rojstni dan si je Luka Dončić čestital z odlično zmago

    Slovenski košarkarski as je svoj 27. rojstni dan obeležil z 26 točkami in zmago v San Franciscu v ligi NBA. Los Angeles Lakers s 129:101 premagal Golden State.
    1. 3. 2026 | 07:27
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delova osebnost leta
    Vredno branja

    »Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

    Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
    25. 2. 2026 | 14:43
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

    Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
    Promo Delo 8. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Ženske

    Trendi, ki jih ne smete zamuditi

    Onaplus je spletni portal priloge Ona in revije Onaplus, na katerem vas čaka še več pestrih vsebin.
    1. 9. 2020 | 12:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

    Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

    Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo