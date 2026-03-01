Obvezni zdravstveni prispevek zdaj 39,36 evra

Obvezni zdravstveni prispevek se je danes ponovno uskladil z rastjo povprečne bruto plače v preteklem letu in zdaj znaša 39,36 evra. Povišal se je za 5,9 odstotka, kolikor je znašal dvig povprečne bruto plače.

Način določitve oziroma uskladitve višine zneska obveznega zdravstvenega prispevka je zakonsko predpisan, ministrstvo za zdravje pa izpelje formalni postopek uskladitve.

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa, da se obvezni zdravstveni prispevek uskladi enkrat na leto, in sicer se 1. marca uskladi z rastjo povprečne bruto plače v Sloveniji v preteklem letu glede na podatke statističnega urada.

Obvezni zdravstveni prispevek je bil uveden 1. januarja 2024, ko je nadomestil dopolnilo zdravstveno zavarovanje in je sprva znašal 35 evrov mesečno. Prvič je bil usklajen 1. marca lani in se zvišal na zdajšnjih 37,17 evra.

Povod za spremembo je bilo dogajanje spomladi leta 2023. Potem ko je zavarovalnica Generali napovedala dvig mesečne premije za dopolnilno zdravstveno zavarovanje za več kot 30 odstotkov, je vlada najprej izdala uredbo. Z njo je določila najvišjo ceno premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pri 35,67 evra. Zatem sta tudi drugi dve zavarovalnici, ki sta ponujali dopolnilno zavarovanje, Triglav in Vzajemna, premijo dvignili, a jo zavarovancem zaračunavali po uredbi.

Kljub napovedim, da bo obvezni zdravstveni prispevek odvisen od višine posameznikovih dohodkov, še vedno ostaja za vse enak.