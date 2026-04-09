Obvezno potresno zavarovanje

Novost: Za večstanovanjske stavbe bi to bila rešitev, saj so večinoma nezavarovane

Slovenske zavarovalnice, interesna združenja in ministrstva se ukvarjajo s sistemskimi spremembami, ki jih poskuša vpeljati zavarovalniški sektor. Predlog obveznega potresnega zavarovanja za večstanovanjske stavbe temelji na zavarovalni vrzeli, saj štiri petine nepremičnin še vedno nima potresnega zavarovanja. Tomica Šuljić Naravne nesreče so nepredvidljivi pojavi, ki redko, toda uničujoče zaznamujejo prizadete in njihovo premoženje. Zaradi redkosti so potresi šok, ljudje pa dejansko lahko izgubijo vse, opozarja Maja Krumberger, direktorica Slovenskega zavarovanega združenja (SZZ), ki se sama spominja treh potresov v letih 1976, 1998 in 2004. »Po potresu sledi dolgotrajno reševanje škode in težav. Če se problemi rešujejo 20 let, v bistvu pa to pomeni 20 let stresa.« Maja Krumberger, ...