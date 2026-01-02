  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Obvoznica v Mariboru, železniška postaja v Ljubljani, odsek na Bledu

    Obsežen investicijski cikel v cestno in železniško infrastrukturo se nadaljuje v Sloveniji tudi letos, preverite vlaganja po vsej državi.
    Prizor z železniške postaje Ljubljana. FOTO: Dejan Javornik
    Galerija
    Prizor z železniške postaje Ljubljana. FOTO: Dejan Javornik
    R. I., STA
    2. 1. 2026 | 10:00
    5:30
    A+A-

    Obsežen investicijski cikel v cestno in železniško infrastrukturo se nadaljuje tudi letos. Več projektov je neposredno povezanih s sanacijo po ujmi leta 2023, med njimi rekonstrukcije cest na Koroškem, gradnja novih obvoznic in obsežna vlaganja v železniško omrežje. Največji železniški projekt se izvaja v prestolnici.

    image_alt
    Odpornost gospodarstva: okrepiti moramo samozadostnost

    Na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo med ključnimi letošnjimi cestnimi naložbami izpostavljajo nadaljevanje rekonstrukcije državne ceste med Mežico in Črno na Koroškem, ki vključuje tudi ureditev kolesarske povezave. Projekt v vrednosti nekaj več kot 19 milijonov evrov naj bi bil zaključen marca.

    Obvoznica tudi v Murski Soboti

    Do septembra naj bi končali tudi rekonstrukcijo ceste med Ravnami na Koroškem in Dravogradom, prav tako z novo kolesarsko povezavo. Projekt, vreden nekaj manj kot 19 milijonov evrov, poteka od marca lani. Med pomembnejšimi objekti sta nadomestna mostova čez Kamniško Bistrico. V Domžalah bo most, vreden 5,3 milijona evrov, končan julija, za most v Dolu pa je javno naročilo še v teku, gradnja pa je predvidena letos.

    Prizor z avtoceste med Šentjakobom in Domžalami. FOTO: Dejan Javornik
    Prizor z avtoceste med Šentjakobom in Domžalami. FOTO: Dejan Javornik

    Nadaljuje se tudi gradnja zahodne obvoznice Maribor, in sicer prva etapa na odseku Lackova–Kardeljeva. Projekt, vreden nekaj manj kot 20 milijonov evrov, so začeli oktobra lani, zaključek pa je predviden aprila 2028. Med večjimi načrtovanimi projekti direkcija navaja še obvoznico v Murski Soboti in zadrževalnik Sebeborci, skupne vrednosti 21,9 milijona evrov. Trenutno poteka pridobivanje gradbenega dovoljenja in zemljišč, dela pa naj bi trajala 36 mesecev.

    image_alt
    Rast najšibkejša po covidu: ali je slovensko gospodarstvo pripravljeno?

    V okviru sanacije po ujmi se nadaljuje sanacija zidov in brežin na odseku Trebija–Sovodenj. Projekt v vrednosti 4,3 milijona evrov naj bi bil končan julija. Med drugimi cestnimi projekti so še rekonstrukcija regionalne ceste Pišece–Zgornja Pohanca–Krško–Zdole, vredna 6,3 milijona evrov, z zaključkom aprila 2028, ter obnova ceste Češnjica–Škofja Loka, vredna 6,7 milijona evrov, ki naj bi bila končana marca istega leta. Do decembra letos naj bi bila urejena tudi regionalna cesta Šentvid–Vodice skozi Skaručno, vredna 4,2 milijona evrov.

    Nadgradnja železniške postaje v Ljubljani

    Rekonstrukcija ceste med Spodnjimi Škofijami in Lazaretom, ocenjena na skoraj 3,1 milijona evrov, naj bi bila končana februarja 2027. V pripravi so še dela na odseku Bresternica–Gaj–Sv. Jurij, kjer je objava javnega naročila predvidena v kratkem, ter ureditev ceste Poljana–Šentvid skozi Mežico, z izvedbo med letoma 2025 in 2027.

    Železniške povezave bodo posodobili po vsej Sloveniji. FOTO: Dejan Javornik
    Železniške povezave bodo posodobili po vsej Sloveniji. FOTO: Dejan Javornik

    Na področju železniške infrastrukture bo po končanju del na drugem tiru Divača–Koper, ki naj bi bil za promet odprt spomladi, največji projekt nadgradnja železniške postaje v Ljubljani. Trenutno potekata sklopa B in C, ki zajemata osrednji del postaje in nove perone; zaključek del je predviden julija. Skupna pogodbena vrednost projekta znaša okoli 244 milijonov evrov, od tega je 174,9 milijona evropskih sredstev in 30,9 milijona nacionalnega prispevka.

    Na Jesenicah poteka nadgradnja logističnega vozlišča, vredna 146 milijonov evrov, ki naj bi bila končana julija prihodnje leto, skoraj 57 milijonov evrov pa bo zagotovljenih iz evropskih sredstev.

    Na Jesenicah poteka nadgradnja logističnega vozlišča, vredna 146 milijonov evrov, ki naj bi bila končana julija prihodnje leto, skoraj 57 milijonov evrov pa bo zagotovljenih iz evropskih sredstev. Do nadgradnje bodo deležne tudi železniške postaje Brezovica in Preserje, zgradili bodo novo postajališče in podvoz v Vnanjih Goricah. Projekt v vrednosti 130 milijonov evrov, podprt z 48 milijoni evropskih sredstev, naj bi bil zaključen septembra prihodnje leto.

    Posodobitev odseka Bled Jezero–Bohinjska Bela

    Na javni železniški infrastrukturi se nadaljuje tudi vgradnja sistemov za detekcijo nepravilnosti na tirnih vozilih, projekt v vrednosti 24,6 milijona evrov pa naj bi bil končan februarja 2027. Marca letos naj bi zaključili še projekt vzpostavitve daljinskega vodenja železniškega prometa, vreden 17,6 milijona evrov.

    Med večjimi železniškimi projekti direkcija navaja še posodobitev odsekov Bled Jezero–Bohinjska Bela in Bohinjska Bela–Nomenj, ureditev postajnega poslopja v Kopru, prenovo železniške postaje Trbovlje ter gradnjo novega postajališča Zbelovo, za katere so javna naročila že v teku.

