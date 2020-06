»Obžalujem izpuščene priložnosti za spodbujanje mladih talentov«

Nekdanji dolgoletni nacionalni koordinator Zoisovih štipendistov je trdno prepričan, da je sedanji, že dvanajst let veljavni zakon o štipendiranju povzročil veliko škodo nadarjenim. Vzel jim je vse, kar so prejšnji Zoisovi štipendisti dobili poleg denarja, namreč poletne tabore in spletne predstavitve, namenjene delodajalcem. Prikrajšal pa jih je tudi za šele načrtovane oblike spodbud. Kako ste zajadrali na področje Zoisovih štipendij?Ko sem bil študent, si nisem želel akademske kariere, hotel sem delati v šoli. Zato sem se razveselil ponudbe piranske osnovne šole, ki je vključevala stanovanje. Kot diplomant sem namreč ...