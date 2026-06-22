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    Le štiri ocene pri matematiki? Posledice novega pravilnika presenečajo

    Ustreznost novih rešitev v pravilniku o ocenjevanju bo ministrstvo še ocenilo. Kaže pa, da si marsikdo po svoje razlaga zakonodajo, zato bo razlik še več.
    Novi pravilnik je vznemiril strokovno javnost že ob objavi, ker so ga izdali med šolskim letom, ko so bila ocenjevanja in preverjanja že začrtana. FOTO: Leon Vidic/Delo
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    Novi pravilnik je vznemiril strokovno javnost že ob objavi, ker so ga izdali med šolskim letom, ko so bila ocenjevanja in preverjanja že začrtana. FOTO: Leon Vidic/Delo
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    9:52
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    Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je oktobra lani izdalo pravilnik o ocenjevanju znanja in napredovanju učencev v osnovni šoli. Ta je omogočil druge načine ocenjevanja, izrecno poudaril avtonomijo učitelja pri zaključni oceni, ki ni aritmetična sredina vseh ocen, in zmanjšal minimalno število ocen. S tem naj bi razbremenili učence, vendar je situacija po šolah zelo različna. Ponekod so ocene zaradi drugačnih načinov ocenjevanja še višje, drugod pa je še več stresa, ker manjše število ocen pomeni tudi, da je naenkrat treba znati več. Novi pravilnik je vznemiril strokovno javnost že ob objavi, ker so ga izdali med šolskim letom, ko so bila ocenjevanja in preverjanja že začrtana. Preverjanj novi pravilnik izrecno ne zahteva več. Ministrstvo je pojasnjevalo, da so se namreč prevečkrat ...

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