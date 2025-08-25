»Očiščen klientelizma« UKC Ljubljana širi krog izvajalcev

Univerzitetni klinični center Ljubljana intenzivno išče izvajalce za obrtniška dela v sklopu svojih investicij. Poziv obrtnikom so objavili na družbenem omrežju X, zainteresirane pa so nagovorili s preprostim Kje ste, obrtniki?

V nadaljevanju UKC Ljubljana pojasnjuje, od kod odločitev za ta nekoliko »nenavaden« poziv. Kljub transparentnim razpisom za obrtniška dela UKC Ljubljana, so navedli, še vedno prejema le ponudbe ozkega kroga izvajalcev. Vsem interesentom sporočajo, da so UKC »očistili klientelizma« in jih vabijo, da se odzovejo na javna naročila in sodelujejo v t. i. DNS – dinamičnem nabavnem sistemu. »S sodelovanjem boste pripomogli, da zgradimo boljši in učinkovitejši zdravstveni sistem za vse nas,« zaključujejo dopis.

Spomnimo, da je po reviziji poslovanja z dobavitelji v letu 2022 UKC Ljubljana pripravil plan aktivnosti za več kot 30 izboljšav na področju nabav. Med drugim so ustanovili odbor za javna naročila za preverjanje pravilne uporabe zakona o javnem naročanju v postopkih evidenčnih naročil. Strokovne sodelavce so specializirali za posamezne skupine nabav.

Marko Jug. FOTO: Leon Vidic

Oblikovali so tudi akcijski plan izvedbe javnih naročil v letu 2024 za doseganje 80-odstotne pokritosti nabav z javnimi naročili ter pripravo javnega naročila za informacijsko rešitev za preverjanje konflikta interesov.

Generalni direktor Marko Jug je spomladi 2024 ocenil, da so v letu dni na rovaš uvedenih sprememb prihranili približno 13 milijonov evrov.

KPK: Javna naročila naj se vodijo centralizirano

Lani poleti je KPK ob informacijah, da bodo v UKC pomemben del nalog pri izvedbi večjega števila javnih naročil prenesli na zunanje izvajalce, ministrstvo za zdravje in javne zdravstvene zavode spomnila na pretekla priporočila, naj se javna naročila vodijo centralizirano oziroma na razmislek o vzpostavitvi skupnih nabavnih služb.

Odločitev, da se pomemben del nalog pri izvedbi javnih naročil prenese na zunanje izvajalce - odvetniške družbe, kot so takrat menili na KPK, ne predstavlja koraka v smeri ustreznejšega upravljanja s korupcijskimi tveganji. KPK je takrat med drugim izpostavila primer javnega naročila UKC Ljubljana za izvajanje storitev svetovanja na področju javnega naročanja v daljšem časovnem obdobju, ki je po njihovem kazal na odmik od priporočil za ustreznejše upravljanje s korupcijskimi tveganji.

Vključitev zunanjih izvajalcev v postopke javnega naročanja namreč poveča možnosti za nastanek kršitev s področja nasprotja interesov in kršitev integritete. Te kršitve so posledica izvajanja nezakonitih in neetičnih vplivov, prirejanja meril in kriterijev, uhajanja notranjih informacij in s tem privilegiranja ponudnikov pri posameznih postopkih javnih naročil, je v sporočilu za javnost lani še navedla KPK.

V okviru analize delovanja javnega sektorja na področju zdravstva iz leta 2023 je KPK še ugotovila, da naročniki pogosto razpolagajo z omejenimi kadrovskimi resursi in znanjem, ki so tudi odraz razmer na trgu dela, a takšna rešitev po njihovem ne predstavlja dolgoročno vzdržnega sistema izvajanja postopkov javnega naročanja.