  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    »Očiščen klientelizma« UKC Ljubljana širi krog izvajalcev

    UKC Ljubljana želi spodbuditi konkurenco in zgraditi transparentnejši sistem javnega naročanja, ki bo dolgoročno vzdržen in manj dovzeten za vplive.
    Na UKC Ljubljana so oblikovali tudi akcijski načrt izvedbe javnih naročil v letu 2024 za doseganje 80-odstotne pokritosti nabav z javnimi naročili. FOTO: Črt Piksi
    Galerija
    Na UKC Ljubljana so oblikovali tudi akcijski načrt izvedbe javnih naročil v letu 2024 za doseganje 80-odstotne pokritosti nabav z javnimi naročili. FOTO: Črt Piksi
    I. R.
    25. 8. 2025 | 15:45
    25. 8. 2025 | 15:52
    3:45
    A+A-

    Univerzitetni klinični center Ljubljana intenzivno išče izvajalce za obrtniška dela v sklopu svojih investicij. Poziv obrtnikom so objavili na družbenem omrežju X, zainteresirane pa so nagovorili s preprostim Kje ste, obrtniki?

    V nadaljevanju UKC Ljubljana pojasnjuje, od kod odločitev za ta nekoliko »nenavaden« poziv. Kljub transparentnim razpisom za obrtniška dela UKC Ljubljana, so navedli, še vedno prejema le ponudbe ozkega kroga izvajalcev. Vsem interesentom sporočajo, da so UKC »očistili klientelizma« in jih vabijo, da se odzovejo na javna naročila in sodelujejo v t. i. DNS – dinamičnem nabavnem sistemu. »S sodelovanjem boste pripomogli, da zgradimo boljši in učinkovitejši zdravstveni sistem za vse nas,« zaključujejo dopis.

    image_alt
    Več tisoč soglasij za dodatno delo v UKC Ljubljana in Maribor

    Spomnimo, da je po reviziji poslovanja z dobavitelji v letu 2022 UKC Ljubljana pripravil plan aktivnosti za več kot 30 izboljšav na področju nabav. Med drugim so ustanovili odbor za javna naročila za preverjanje pravilne uporabe zakona o javnem naročanju v postopkih evidenčnih naročil. Strokovne sodelavce so specializirali za posamezne skupine nabav.

    Marko Jug. FOTO: Leon Vidic
    Marko Jug. FOTO: Leon Vidic

    Oblikovali so tudi akcijski plan izvedbe javnih naročil v letu 2024 za doseganje 80-odstotne pokritosti nabav z javnimi naročili ter pripravo javnega naročila za informacijsko rešitev za preverjanje konflikta interesov.

    Generalni direktor Marko Jug je spomladi 2024 ocenil, da so v letu dni na rovaš uvedenih sprememb prihranili približno 13 milijonov evrov.

    KPK: Javna naročila naj se vodijo centralizirano

    Lani poleti je KPK ob informacijah, da bodo v UKC pomemben del nalog pri izvedbi večjega števila javnih naročil prenesli na zunanje izvajalce, ministrstvo za zdravje in javne zdravstvene zavode spomnila na pretekla priporočila, naj se javna naročila vodijo centralizirano oziroma na razmislek o vzpostavitvi skupnih nabavnih služb.

    Odločitev, da se pomemben del nalog pri izvedbi javnih naročil prenese na zunanje izvajalce - odvetniške družbe, kot so takrat menili na KPK, ne predstavlja koraka v smeri ustreznejšega upravljanja s korupcijskimi tveganji. KPK je takrat med drugim izpostavila primer javnega naročila UKC Ljubljana za izvajanje storitev svetovanja na področju javnega naročanja v daljšem časovnem obdobju, ki je po njihovem kazal na odmik od priporočil za ustreznejše upravljanje s korupcijskimi tveganji.

    image_alt
    V UKC Ljubljana odposlali razpis šele 82 dni po zaprtju heliporta

    Vključitev zunanjih izvajalcev v postopke javnega naročanja namreč poveča možnosti za nastanek kršitev s področja nasprotja interesov in kršitev integritete. Te kršitve so posledica izvajanja nezakonitih in neetičnih vplivov, prirejanja meril in kriterijev, uhajanja notranjih informacij in s tem privilegiranja ponudnikov pri posameznih postopkih javnih naročil, je v sporočilu za javnost lani še navedla KPK.

    V okviru analize delovanja javnega sektorja na področju zdravstva iz leta 2023 je KPK še ugotovila, da naročniki pogosto razpolagajo z omejenimi kadrovskimi resursi in znanjem, ki so tudi odraz razmer na trgu dela, a takšna rešitev po njihovem ne predstavlja dolgoročno vzdržnega sistema izvajanja postopkov javnega naročanja.

    Sorodni članki

    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje 2025

    Nujen nacionalni program za obvladovanje srčno-žilnih bolezni

    Razlogov zato je več. Srčno-žilne bolezni namreč še vedno ostajajo vodilni vzrok umrljivosti, v Sloveniji povzročajo kar tretjino vseh smrti.
    Maja Južnič Sotlar 6. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Korupcijska tveganja

    Več tisoč soglasij za dodatno delo v UKC Ljubljana in Maribor

    Trenutno lahko zdravniki nadzorujejo delo svojih kolegov, opozarja Komisija za preprečevanje korupcije.
    23. 7. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Zdravstvo

    Bolnišnice povečujejo izgubo, glavnino primanjkljaja ustvaril UKC Ljubljana

    Večji prihodki, več zaposlenih, neizpolnjeni načrti, izguba pa skoraj štirikrat večja. Marko Jug jo pripisuje neustreznemu financiranju bolnišnične dejavnosti.
    Karel Lipnik 23. 7. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Umrl priznan porodničar, zavzemal se je za rojstva v domači sobi

    Star je bil 95 let in bil dejaven praktično vse do zadnjega. Leta 2018 je spregovoril tudi za Delo.
    24. 8. 2025 | 11:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vremenske razmere

    Klestila toča, debela kot jajce, lahko so jo odmetavali z lopatami

    O nevihtah s točo so poročali južno od Ljubljane, iz okolice Brezovice, Drenovega Griča, Polhovega Gradca, Horjula in Vrhnike.
    23. 8. 2025 | 19:07
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Laibach

    Laibach sodeluje z Bijelo dugme: Množice so na napačni strani zgodovine

    Nemogoče je mogoče: sodelovanje avantgardne trboveljske zasedbe Laibach in komercialno najuspešnejše jugoslovanske rock zasedbe Bijelo dugme.
    Lucijan Zalokar 24. 8. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Alpinizem

    Nova hiša Reinholda Messnerja: Pri 81 letih ima še ogromno ustvarjalne energije

    Eden od največjih in najpomembnejših predstavnikov svetovnega alpinizma se je lotil novega projekta.
    23. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

    Objavljamo uradno sodno obvestilo, ki ga je pripravil Gospodarski oddelek irskega Visokega sodišča.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 12:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

    V čudovitem okolju parka Brdo pri Kranju bo 13. septembra že 13. Triglav tek. Tudi letos si lahko obetamo izjemen športno-družabni dogodek z dobrodelno noto.
    Promo Delo 20. 8. 2025 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

    Metrobov strokovnjak Vanes Husić svetuje, kako z nego, presajanjem in pravilnim gnojenjem poskrbimo za lepe in rodne citruse v posodah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Intervju

    Čez dve leti se zeleni prehod lahko ustavi

    Največ bi za priključevanje obnovljivih virov naredili z uvedbo omrežnine za zakupljeno, a neuporabljeno moč, pravi Ivan Šmon.
    Borut Tavčar 23. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Kje so še neizkoriščene priložnosti za rast izvoza

    Za podjetja sta nujni sposobnost hitre prilagoditve in čimprejšnja diferenciacija, tako geografsko kot po namembnih trgih.
    Marjana Kristan Fazarinc 22. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Z izgubo lastnika podjetje lahko zaide v težave

    Zavarovanja lahko pomagajo pri poplačevanju kredita. Podjetniško življenje pogosto negativno vpliva na zdravje.
    Milka Bizovičar 21. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Nove varnostne tehnologije

    Program za varovanje digitalnega gospodarstva

    Veliki vložki v inovacije na področju kibernetske varnosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    UKC Ljubljanajavna naročilaobrtniki

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Zadnji ples Eda Murića: Nikoli več se nočem tako počutiti (FOTO, VIDEO)

    Slovenci se odpravljajo v Katovice, kjer jih v četrtek čaka prva tekma eurobasketa proti Poljski. Aleksander Sekulić obljubil le brezkompromisno borbenost.
    Peter Zalokar 25. 8. 2025 | 16:40
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Norveška zvezdnica zamenjala šport: Odločitev tvegana, a verjame, da je vredno

    V smučarskih skokih bo olimpijske sanje lovila tudi ena od najboljših nordijskih kombinatork na svetu Gyda Westvold Hansen.
    Miha Šimnovec 25. 8. 2025 | 16:37
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Gazi

    Zanikovalci genocida naj pogledajo žrtvam v oči

    Dehumanizacija žrtev, zanikanje genocida in nekaznovanost so ključni pogoji, da se genocidno ravnanje lahko nadaljuje.
    Novica Mihajlović 25. 8. 2025 | 16:30
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Prometna nesreča

    Mladi voznik ni preživel trčenja s tovornjakom

    Na regionalni cesti pri Litiji je 18-letnik prehiteval, potem pa se ni povsem vrnil na svoj pas in trčil v tovornjak, ki je čakal v križišču.
    25. 8. 2025 | 16:28
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Debelost

    Na trg vstopa tableta za hujšanje, ki naj bi postala vodilna na trgu

    Podatki o novi tableti podjetja Eli Lilly so razočarali vlagatelje, a bi zdravilo zaradi lažje proizvodnje in uporabe lahko vseeno prevladalo na trgu.
    25. 8. 2025 | 16:24
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Gazi

    Zanikovalci genocida naj pogledajo žrtvam v oči

    Dehumanizacija žrtev, zanikanje genocida in nekaznovanost so ključni pogoji, da se genocidno ravnanje lahko nadaljuje.
    Novica Mihajlović 25. 8. 2025 | 16:30
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Prometna nesreča

    Mladi voznik ni preživel trčenja s tovornjakom

    Na regionalni cesti pri Litiji je 18-letnik prehiteval, potem pa se ni povsem vrnil na svoj pas in trčil v tovornjak, ki je čakal v križišču.
    25. 8. 2025 | 16:28
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Debelost

    Na trg vstopa tableta za hujšanje, ki naj bi postala vodilna na trgu

    Podatki o novi tableti podjetja Eli Lilly so razočarali vlagatelje, a bi zdravilo zaradi lažje proizvodnje in uporabe lahko vseeno prevladalo na trgu.
    25. 8. 2025 | 16:24
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

    Dolgotrajna obraba sklepnega hrustanca vpliva na kakovost življenja. Prepoznajte osteoartrozo in ukrepajte pravočasno.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

    Ko osrednjo Evropo zajame mraz, se Kanarski otoki kopajo v soncu in prijetnih temperaturah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 12:34
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

    Ob koncu poletja, po izdatkih za dopust in nakupljenih potrebščinah za novo šolsko leto, se marsikdo sooča z omejenim proračunom.
    Promo Delo 21. 8. 2025 | 08:31
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo