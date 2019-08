FOTO:Očitke o slabem ravnanju s konji bi ublažili

10

milijonov evrov bo po načrtih znašala naložba v prenovo Hotela Maestoso, skupaj z velnesom in bazeni, ki naj bi jo izvedli do prihodnjega maja



75.000

obiskovalcev so imeli letos v Lipici

Skrb za lipicance bi morala biti na višji ravni, ugotavlja skupina veterinarjev, ki je opravila nadzor v Kobilarni Lipica. Foto Blaž Samec

»Igra politike, ki poveljuje stroki«

Mednarodni trener za dresuro konj Iztok Humar trdi, da v Lipici zanemarjajo klasično šolo jahanja. Foto Blaž Samec

»Stanje s konji je dobro in nikogar nismo zavajali, ko smo poročilo posebnega nadzora ocenili kot ugodno,« je včeraj dejala, vršilka dolžnosti direktorice Holdinga Kobilarna Lipica. V prvih dneh septembra jo bo nasledilnekdanji član uprave Pivovarne Laško. V skoraj 440 let stari zibelki plemenitih konjev lipicancev so se v preteklih mesecih spopadli z očitki o poškodbah in razprodaji konj, ugotovitve posebnega nadzora pa se jim ne zdijo skrb vzbujajoče.Potem ko je direktorica inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlinimenovala skupino veterinarjev za nadzor nad ravnanjem s konji v Kobilarni Lipica, se je izkazalo, da bi bilo treba zagotoviti višjo raven oskrbe.Po oceni imenovane skupine veterinarjev je premalo, če lipiška kobilarna, ki predstavlja spomeniško območje državnega pomena, zagotavlja le minimalne pogoje, predpisane z zakonodajo.Poročilo veterinarjev s konca junija, ki pa so ga v celoti objavili šele v preteklih dneh, navaja, da v primeru skupine konj kastratov na gospodarstvu Ravne, ki ga upravlja Kobilarna, niti ti minimalni pogoji niso izpolnjeni, saj nimajo nadstreška, ki bi jim zagotavljal suho ležišče.Veterinarji so okrcali tudi premajhne bokse za konje, pomanjkljivo profesionalno znanje oskrbnikov. Ugotovili so, da naj bi v preteklosti zanemarili skrb za gibanje živali in da bi bilo treba bolje poskrbeti za higienske razmere v napajalnikih.Na ministrstvu za kmetijstvo, v okviru katerega deluje tudi uprava za varno hrano veterinarstvo in varstvo rastlin, so še navedli, da so zaradi neustreznega ravnanja, ki je privedlo do poškodbe več lipicancev, marca letos odgovornim v Kobilarni izrekli globo za prekršek. »Gre za priporočila z vidika optimalne oskrbe konjev, ki jim bomo sledili tudi z novimi naložbami,« je povedala Dobrinja, ki še naprej ostaja v Holdingu, morda tudi kot del vodstvene ekipe.Njen naslednik Oset si je kot nalogo postavil skrb za dobro sodelovanje med vsemi deleženiki ter pozitivno poslovanje holdinga, ki od lani združuje kobilarno in turistični del. Do prihodnjega maja naj bi tudi izvedli desetmilijonsko naložbo v prenovo Hotela Maestoso, kjer je predvidena podvojitev sob, ter nova velneška in bazenska ponudba. V Lipici so letos imeli 75.000 obiskovalcev, kar je na lanski ravni.Načrtovano prodajo približno 150 konj pa bodo prek dražb menda začeli jeseni.»V Lipici gre za igro politike, ki poveljuje stroki. Dogaja se ravno to, kar se ne bi smelo, uničuje se lipiško šolo in lipicance – se pravi, vse, kar predstavlja kobilarno,« je prepričan, sodnik in mednarodni trener za dresuro konj, ki na neustrezne razmere v lipiški kobilarni opozarja že dlje časa. Po njegovih besedah se je stanje v Lipici zelo poslabšalo v zadnjih letih, ko so začeli uvajati nekakšne nove tržne prijeme in načine dela, ki dajejo prednost – kot se je izrazil – poceni cirkuškim predstavam pred klasično šolo jahanja.To se, kot kaže tudi v odnosu do konj. »Ko je konj odslužil svoje, se zanj, ne glede na to, kaj vse je dosegel ali ne, poskrbi zelo slabo in večinoma potem tudi hitro pogine. Drugače je v Avstriji, kjer v Kobilarni lipicancev v Pibru takim konjem tudi na stara leta zgotovijo ustrezno oskrbo,« meni.