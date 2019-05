Od Čopovega stebra do Nordkappa

Po Pavli Jesih je bila Danica Blažina prva ženska, ki je splezala Čopov steber. Opravila je vrsto težkih plezalnih vzponov, vedno pa je, kot pravi zdaj, pri 91., plezala zaradi uživanja, ne zaradi priznanja drugih. Legenda.



Vse od tedaj, ko je dr. Jože Bavcon kot študent biologije prvič prestopil prag Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani, ima idealno zaposlitev. Že 24 let. Med rastlinami po filozofsko.



Če imamo težave, potrebujemo recept. Za hujšanje je zelo preprost, pokuriti je treba več, kot pojemo, poleg zdrave, uravnotežene prehrane pa je obvezno uvesti redno telesno vadbo. Enako velja za ženske in moške.



Nekatere bolezni se zdijo značilnejše za en spol, pa se tudi to spreminja. Dolgo spregledani moški so se z andropavzo znašli pod lupo mlajšega specialističnega medicinskega področja – andrologije.



Gorenjka Zdenka Globočnik verjame, da se za njenim motorjem vleče zlata nit. Sama jo je povlekla pred petimi leti, ko je 13 dneh prevozila razdaljo z Bleda do Nordkappa in nazaj in z njim ustvarila nenavadno razmerje. Nato pa napisala knjigo.



Brezjanska pot miru je tako neobljudena, kot bi jo pred vdorom množic ščitila oblegana bazilika Marije Pomagaj.



Je bele, zelene ali vijolične šparglje primerno poplakniti z rebulo? Tudi če je dogovor nikalen, o vinu in specialiteti vse v tej številki.