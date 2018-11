FOTO:Od danes do konca leta ženske delamo brezplačno

Ženske v Evropski uniji so povprečno bolje izobražene kot moški, a za uro dela zaslužijo skoraj petino (16 odstotkov) manj kot moški. Simbolno na to neenakost opozarja evropski dan enakega plačila, ki ga obeležujemo to soboto. Ta dan pomeni mejo, ko ženske v primerjavi z moškimi prenehajo prejemati plačilo za svoje delo, letos je to skoraj dva meseca pred koncem leta. K razliki v plači žensk in moških, ki predstavlja razliko v povprečni bruto urni postavki med spoloma v gospodarstvu, prispeva več dejavnikov. Vodstvene položaje še vedno večinoma zasedajo moški. V vsakem sektorju napredujejo pogosteje kot ženske in so za to tudi bolje plačani. Ta trend je ...