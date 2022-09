Od danes dostopna primerjava cen osnovnih živil

V okviru vladnih ukrepov za naslovitev draginje bo danes zaživela spletna stran, ki bo potrošnikom ponujala primerjavo cen osnovnih živil in lažjo izbiro med primerljivimi izdelki. Podrobnosti bo dopoldne na novinarski konferenci predstavila kmetijska ministrica Irena Šinko skupaj s sodelavci in izvajalcem popisa cen.

Da namerava vlada med možnimi ukrepi za boj proti draginji poskrbeti tudi za javno objavo cen osnovne košarice živil pri posameznih trgovcih, je še pred poletjem povedal premier Robert Golob. S tem naj bi trgovce odvrnili od preveč izrazitih podražitev.

Javno naročilo za spremljanje in primerjavo maloprodajnih cen košarice 15 osnovnih živilskih skupin pri različnih trgovcih je ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo 18. julija. Namen ukrepa je slovenskemu potrošniku ponuditi informacijo o maloprodajnih cenah primerljivih prehranskih proizvodov kot tudi informacijo o poreklu ter kakovosti posameznega proizvoda, je takrat zapisalo ministrstvo.

V košarico izdelkov za popis cen je uvrstilo 15 skupin osnovnih živil – pšenično belo moko, beli kruh in testenine, goveje in svinjske zrezke ter piščančji file, mleko, tekoči jogurt, sir in maslo, jajca, jabolka, krompir, sončnično olje in beli sladkor. Za spremljanje cen se je odločilo pri trgovcih Mercator, Spar, Tuš in Engrotuš, Hofer, Lidl in Eurospin.

Na razpis so prispele tri ponudbe, izbrano je bilo ljubljansko podjetje April 8, ki je oddalo ponudbo v vrednosti nekaj več kot 47.000 evrov. Spremljanje cen je nato steklo v začetku septembra in bo trajalo do konca marca 2023. V tem času bo trikrat izveden tudi popis cen izbranih živil v Avstriji, Italiji in na Hrvaškem.

V okviru projekta bo vzpostavljena tudi posebna spletna stran, na kateri bodo vsakih 14 dni objavljali aktualne cene izbranih živil pri omenjenih trgovcih. Ta bo po koncu današnje novinarske konference dostopna prek portala Naša super hrana.