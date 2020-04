Od danes manj stroga omejitev gibanja

Opolnoči je začel veljati nov odlok o omejitvi gibanja. KLJUČNI PODATKI:

7. 30 Pri starejših diabetikih s pridruženimi boleznimi je smrtnost trikrat višja

7.00 Belgija v vrhu po številu umrlih za covidom-19

6. 00 Nacionalnega preverjanja znanja ne bo

5.00 Zadnji dan za oddajo vloge za temeljni dohodek

0.30 Omejitve se rahljajo

Med ogroženimi skupinami, pri katerih se covid-19 lahko razvije v zelo resni obliki, so tudi ljudje s sladkorno boleznijo, posebej starejši in s pridruženimi boleznimi. Pri njih je trikrat večja smrtnost. Diabetologi jim svetujejo, naj poskrbijo za čim boljši nadzor nad sladkorno boleznijo, v primeru okužbe naj upoštevajo navodila svojega zdravnika. V Zvezi društev diabetikov Slovenije so pripravili posebna priporočila za ravnanje oseb s sladkorno boleznijo v času pandemije covida-19. STAV Belgiji je čedalje več ljudi v statistikah obravnavanih­ kot umrlih za koronavirusom. Po številu mrtvih na milijon ­prebivalcev naj bi bila ta država v svetovnem vrhu. V petek so prišteli 311 žrtev, skupno jih je že 5163, žarišča so tudi pri njih v domovih za ostarele. V državi že mesec dni veljajo strogi ukrepi. Šole, kavarne in restavracije ostajajo zaprte. V ponedeljek bodo spet lahko odprle vrata le vrtnarije in trgovine z gradbenim materialom. Načeloma morajo ljudje ostati doma. P. Ž.Več v prispevku: Kraljevina v krempljih virusa Ministrica za izobraževanjeje s sklepom, ki prilagaja pravila glede ocenjevanja v osnovnih šolah v obdobju koronavirusa, odpovedala nacionalna preverjanja znanja. To se je zgodilo prvič po dvajsetih letih od njihove uveljavitve. Dolgo pričakovana priporočila učiteljem za ocenjevanje, ki jih je pripravila širša delovna skupina pod okriljem zavoda za šolstvo, pa dajejo slutiti, da nizkih ocen letos ne bo. Š. K.Več v prispevku : »Ocenjevanje na daljavo ne more biti pravično« Samozaposleni, kmetje in verski uslužbenci, ki želijo prihodnji teden prejeti 350 evrov temeljnega dohodka za marec, imajo še danes čas, da izjavo vložijo preko eDavkov. Do izredne pomoči so upravičeni tisti, ki zaradi epidemije covida-19 ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu. Za uveljavljanje ukrepa morajo imeti poravnane vse davčne obveznosti na dan oddaje izjave. Pogoj za pridobitev pomoči je upad prihodkov za vsaj 25 odstotkov v marcu glede na februar ali za vsaj 50 odstotkov v aprilu ali maju glede na februar. STAOpolnoči je začel veljati nov odlok o omejitvi gibanja , s katerim je vlada nekoliko razrahljala ukrepe, med drugim prepoved gibanja zunaj občinskih meja. Tisti, ki imajo zemljišča in objekte v drugih občinah, lahko tam izvajajo vzdrževalna in sezonska opravila, vendar morajo imeti pri sebi izpisek iz zemljiške knjige ali drugo listino, ki dokazuje pravico do uporabe zemljišča ali objekta. V ta namen je pripravljena posebna izjava, ki je objavljena na spletnih straneh ministrstva za notranje zadeve in informacijskega centra. Omogočenih je tudi več športnih aktivnosti, pri pri kateri ni mogoč stik z drugimi. STA