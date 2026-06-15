Od danes nov prometni režim na Vršiču: na vrhu nedokončano parkirišče

Z današnjim dnem na območju prelaza Vršič začenja veljati nov prometni režim s sistemom zapornic. Ta za zdaj ne prinaša večjih novosti, saj parkiranje na vrhu prelaza zaradi neurejenih parkirišč letos ni mogoče. Pretočnost prometa bodo zagotavljali z reditelji, informatorji in brezplačnimi avtobusi, ki čez prelaz vozijo od začetka junija.

Zapornica pod prelazom bo delovala od danes dalje. Omogočen bo časovno neomejen in brezplačen prehod prelaza. Parkiranje bo dovoljeno na urejenih parkiriščih pod prelazom, denimo pri Ruski kapelici ali Erjavčevi koči. Druga zapornica pod prelazom, ki naj bi v prihodnje uravnavala parkiranje na prelazu, letos ostaja zaprta, saj izvajalcu del ni uspelo dokončati parkirišč na vrhu Vršiča, je pojasnila kranjskogorska županja Henrika Zupan.

Povedala je, da bodo na Vršiču za pretočnost prometa tudi letos skrbeli reditelji, tako kot že od leta 2023, za kar si stroške delita občini Kranjska Gora in Bovec. Pri zapornici v dolini pa bodo o sistemu delovanja voznike obveščali informatorji. »Apeliramo tudi na medobčinsko redarstvo in policijo k ukrepanju pri napačno parkiranih vozilih,« je dejala županja.

»Čeprav je narejeno le napol, se nam vseeno zdi prav, da se sistem vzpostavi. Na ta način se bo promet vendarle umirjal, sistem se bo postopoma uveljavljal in ljudje se ga bodo navadili,« je ocenila županja. Čeprav so na občini nekoliko razočarani, razumejo, da parkirišča na vrhu Vršiča še niso urejena, ker se je zimska sezona na Vršiču zavlekla v pomlad in ker zaradi nepravilnega parkiranja na gradbišču izvajalec ni mogel delati.

Na Vršiču bodo za pretočnost prometa tudi letos skrbeli reditelji, tako kot že od leta 2023, za kar si stroške delita občini Kranjska Gora in Bovec. FOTO: Ministrstvo za Infrastrukturo

Na Vršiču je bila namreč v maju zaradi počitnic Avstrijcev in Nemcev precejšnja gneča. »Povsem nerazumljivo je, da ljudje ne spoštujejo prometnih znakov in pustijo svoje vozilo na mestu, kjer je jasno označeno, da je gradbišče,« je poudarila županja.

Upa, da se bo situacija izboljšala z vzpostavijo brezplačnega javnega avtobusnega prevoza čez prelaz, ki ga financira ministrstvo za infrastrukturo in se je začel izvajati v začetku tega meseca.

Upada obiska ne pričakujejo

»Ljudi pozivamo, naj uporabljajo avtobus, tako bomo skupaj zagotovili pretočnost in tudi varovanje narave na območju Vršiča,« je izpostavil direktor kranjskogorske občinske uprave Robert Klinar.

»Po našem mnenju novi prometni režim čez prelaz Vršič ljudi ne bo odvrnil od obiska, ampak bo le spremenil način obiska, tako da bodo ljudje bolj posegali po trajnostnih oblikah mobilnosti. Spodbujamo jih, naj avtomobile pustijo v dolini in se do znamenitosti odpravijo z avtobusi,« je povedala Katja Hartman iz javnega zavoda Turizem Kranjska Gora.

V vrhuncu sezone bo na dan skoraj 20 prevozov. FOTO: Ministrstvo za infrastrukturo

Avtobusni prevozi s kranjskogorske in bovške strani so se začeli s prvim koncem tedna v juniju, saj so do 24. junija na voljo le med konci tedna, nato pa do konca septembra vsak dan. Najpogostejši bodo na vrhuncu sezone, ko bo na dan skoraj 20 prevozov. Poleg tega je vozni red pripravljen tako, da služi tudi kot dostop za planinske in alpinistične vzpone ter ture, saj gresta prva avtobusa iz Bovca in Kranjske Gore na pot ob 4.30, zadnja pa ob 21.30.

Avtobusni prevozi v dolino Vrata, ki jih v zadnjih letih zagotavlja kranjskogorska občina, so se že izkazali za zelo priljubljene. V določenih terminih so precej obremenjeni, zato so letos za avtobuse v dolino Vrata in električne kombije, ki vozijo do slapa Peričnik, uvedli rezervacijski sistem.

Kot je pojasnila Hartmanova, je polovico sedežev na omenjenih avtobusih in kombijih v dolino Vrata možno rezervirati vnaprej. »Rezervacija je plačljiva, saj se želimo izogniti temu, da bi nekdo nekaj rezerviral, potem pa ne bi prišel. S tem želimo tudi zmanjšati nezadovoljstvo uporabnikov,« je povedala.