Od danes po novem

Ljubljana – Danes bo zaživela nova organizacijska struktura centrov za socialno delo (CSD), ki ne posega v pravice uporabnikov. Te, po zagotovilih pristojnih, ostajajo enake kot do zdaj. Cilj spremembe mreže je predvsem, da se bodo strokovni delavci manj ukvarjali z birokracijo in več z ljudmi ter da bodo storitve dostopnejše. A v centrih opozarjajo, da bo to samo z reorganizacijo, brez dodatnih kadrov, težko izvedljivo.



Nova organizacijska struktura CSD prinaša 16 novoustanovljenih CSD, ki bodo nastali s spojitvijo sedanjih 62 CSD. Ti bodo postali enote. Enot bo pravzaprav 63, saj bosta iz mariborskega CSD, ki je največji v državi, nastali dve enoti.

Sedanja sprememba posega samo v način organiziranja centrov, ne v pravice uporabnikov. CSD ostajajo enotna vstopna točka za vse pravice. »Uporabniki bodo vse pravice iz javnih sredstev še naprej lahko urejali tam, kjer so to počeli do zdaj in pod istimi pogoji,« pojasnjujejo na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ).



Precej drugače pa bo za zaposlene. Na ravni novoustanovljenih območnih CSD – te bodo vodili direktorji, enote pa pomočniki direktorjev – bodo organizirali skupno splošno službo (kadrovska, računovodska, tehnično-administrativna), službo za odločanje o pravicah iz javnih sredstev in skupno strokovno službo. Ta bo vključevala službo za koordinacijo in pomoč žrtvam (intervencijska služba, krizni centri) ter tudi mobilno strokovno enoto, v kateri bodo psiholog, pravnik, specialni pedagog in drugi strokovnjaki. Vsi zaposleni naj bi danes prejeli predlog nove pogodbe o zaposlitvi.

En teden brez sistema

V marsikaterem CSD potekajo zaključne priprave za selitev na novo lokacijo, vendar ne v vseh. »Selitve bodo namreč potekale postopno, skladno z možnostmi in potrebami posameznega CSD,« pravijo na MDDSZ.



Prav vsi pa se bodo ta tednu spopadli z dejstvom, da do informacijskega sistema centrov za socialno delo ne bodo mogli dostopati zaradi njegove nadgradnje. Prav tako ne bo mogoče oddajanje elektronskih vlog, vendar upajo, da zaradi tega ne bodo nastale večje zamude pri odločanju o pravicah.



Med cilji reorganizacije so, kot je utemeljevala nekdanja ministrica Anja Kopač Mrak, ki si je reorganizacijo zastavila kot eno od prioritet v preteklem mandatu, poenotenje praks, racionalizacija, predvsem pa povečanje kakovosti in učinkovitosti dela, razvoj novih oblik strokovnega dela in boljša dostopnost storitev. A čeprav je okoli 1200 zaposlenih lani dobilo 82 novih sodelavcev (pripravnikov in strokovnih delavcev), letos pa načrtujejo še 36 zaposlitev, tudi v administraciji in računovodstvu, opozarjajo, da so kadrovsko podhranjeni. Način življenja in pojavi v družbi se spreminjajo, kaže se pomanjkanje programov za določene skupine, opažajo vse kompleksnejše težave v družinah, povečanje duševnih težav, odvisnosti, demence in še veliko različnih stisk. Za to, da bodo lahko uresničili slogan projekta »Na teren, bliže ljudem« potrebujejo okrepitve.



K razbremenitvi birokracije naj bi pripomogla tudi uvedba informativnega izračuna za letne pravice (otroški dodatki, subvencije za vrtec in prehrano, državne štipendije) januarja prihodnje leto.