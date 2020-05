Trumpova vlada šele po dveh mesecih priporoča testiranje v domovih za ostarele

07.50 Več kot sto kanidatov za razvoj cepiva proti koronavirusu

07.30 Trumpova vlada šele zdaj priporoča testiranje po domovih za ostarele

Po dvomesečni zapori zaradi ukrepov za omejitev širjenja koronavirusa je od danes v Sloveniji z letališč v Ljubljani, Mariboru in Portorožu spet dovoljen mednarodni letalski promet. FOTO: Ljubo Vukelič/Delo

07.15 V Ljubljani, Mariboru in Portorožu lahko spet pristajajo potniška letala

Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO)je v videosporočilu Ekonomskemu in socialnemu svetu ZN (Ecosoc) dejal, da je na svetu trenutno več kot sto kandidatov za razvoj cepiva proti novemu koronavirusu . »Imamo dobre kandidate. Na vrhu jih je sedem ali osem.Posvečamo se nekaj kandidatom, ki lahko zagotovijo boljše rezultate, in pospešujemo delo tistih z boljšim potencialom,« je dejal direktor WHO, ki pravi, da bo treba za razvoj cepiva zagotoviti nekoliko več denarja. Kdo so vodilni kandidati , ni povedal. WHO je uvodoma menil, da bo za razvoj cepiva potrebnih od 12 do 18 mesecev, Ghebreyesus pa zdaj sicer ni hotel eksplicitno reči, da bo cepivo razvito hitreje, ampak je diplomatsko dejal, da poteka pospešeno prizadevanje, ki mu pomaga zaveza o 7,4 milijarde evrov, ki jo je pred tednom dni izrazilo 40 držav in organizacij, med katerimi pa ni ZDA.Vlada ameriškega predsednikaje šele v ponedeljek, dva meseca po izbruhu pandemije koronavirusa v ZDA, zveznim državam priporočila, naj v prihodnjih dveh tednih testirajo vse zaposlene in oskrbovance po 15.000 domovih za ostarele. Doslej je v njih umrlo najmanj 27.000 ljudi, domovi pa še vedno nimajo dovolj opreme za testiranje za uspešen boj proti virusu. Trump je medtem na novinarski konferenci razglasil zmago glede testiranja.Pod ameriškimi zastavami in pred velikim napisom Amerika vodi svet s testiranji je razglasil, da so se soočili s krizo in zmagali. Šele po novinarskih vprašanjih je pojasnil, da so zmagali le v proizvodnji zadostnega števila testov za Američane, ne pa v vojni proti virusu, ki je do »razglasitve zmage« zahteval življenja več kot 80.000 Američanov.Novinarsko konferenco komentatorji zato že primerjajo s podobno razglasitvijo zmage v iraški vojni predsednikaleta 2003 pred veliko zastavo na letalonosilki, čeprav se je vojna takrat šele prav začela. ZDA res vodijo po skupnem številu opravljenih testov za koronavirus, vendar ne po številu testov glede na število prebivalcev, kjer zaostajajo za drugimi državami. Poleg tega testov še vedno ni dovolj, kljub temu da je Trump že pred dvema mesecema zagotovil, da jih je dovolj za vsakogar, ki se želi testirati.Mednarodni letalski potniški promet v Slovenijo, ki je v okviru ukrepov za omejitev širjenja novega koronavirusa obstal 17. marca , je od danes spet dovoljen. Prav tako to velja za prevoze potnikov iz EU in drugih držav na mednarodna letališča v Sloveniji.Dovoljeni so leti na mednarodna letališča v Ljubljani, Mariboru in Portorožu, ne pa tudi na lokalna letališča, kjer prepoved mednarodnega potniškega prometa ostaja veljavna do 12. junija. Na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana so pozdravili sprostitev omejitve, saj bodo lahko letalski prevozniki letališče zdaj lahko vključili v načrtovanje svojega letenja. Kot pravijo, so na letališču v zadnjih dneh sprejeli vse ukrepe za varen zagon potniškega prometa, pri čemer je večina letalskih prevoznikov lete odpovedala do konca maja. Podobno kot v avtobusnem in železniškem prometu bodo potniki morali ohranjati razdaljo 1,5 metra, pred vstopom v potniški terminal bo obvezno razkuževanje rok, uporabljati pa bodo morali tudi zaščitne maske ali drugo vrsto zaščite ustno-nosnega predela. Potnikov v terminalu in na avtobusih bo smelo biti približno polovico manj, obiskovalci in spremljevalci pa v terminal ne bodo smeli. Merjenje telesne temperature bo najverjetneje obvezno vsaj za del potnikov, morajo pa to uskladiti še z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, so povedali.