Od drznih tatvin do nasilja med štirimi stenami

Ljubljana – Ob današnjem svetovnem dnevu boja proti nasilju nad starejšimi je glavno sporočilo: bodimo pozorni na ta nedopustna dejanja, se temu upirajmo in skrbimo za ničelno toleranco. A že pri slovenskem in širše znanem programu Zdusa Starejši za starejše prostovoljci (3500 jih je na terenu) vedno znova odkrivajo, da je nasilja nad starejšimi veliko. To potrjujejo tudi druge institucije, od policije do varuha človekovih pravic. Nekateri celo zaznavajo, da se je med koronavirusno epidemijo ta problem ponekod celo okrepil.Varuh človekovih pravic Peter Svetina poudarja pomen ničelne tolerance do napadov na človekovo telesno ...