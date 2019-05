FOTO:Od Geraldine Chaplin do velikih igračk

Vladimri Čeh je to naredil iz Fordove razbitine Gerladine Chaplin. Foto Boris Šuligoj

Ford s prvega tekočega traku. Foto Boris Šuligoj

Tradicionalni majski starodobni zlet v Piranu. Foto Boris Šuligoj

Skupina veslačic Vioga Veneta v Piranu Foto Botris Šuligoj

Lesenjače so plavajoči muzeji, med njimi tudi piranski topo

Andrej Justin je sprojektiral tradiciponalnega istrskega topa. Foto Boris Šuligoj

Stare lesenjače dale piko na i Piranu. Foto Boris Šuligoj



Cars & Coffee v Piranu

Chevrpočlet corvette pod Tartinijevo taktirko. Foto Boris Šuligoj

Eden od strrupeno zasoljenih avtov na Tartiniju. Cars and Coffee Foto Boris Šuligoj

Fordov Mustang - legenda. Foto Boris Šuligoj

Plavajoči muzej v piransekm mandraču. Foto Boris Šuligoj

Igralke, hčerke velemojstra s filmskih platen, sicer ni bilo v Piran, prišel pa je njen nekdanji stari Ford iz leta 1929 in med radovedneži zbujal vzklike občudovanja, navdušenja in zavisti hkrati. Piran je v dveh dneh obiskalo vsaj deset tisoč ljubiteljev lepih, muzejskih lesenjač, skoraj sto let starih avtov in superzmogljivih sodobnih avtov, kakršnih ne vidiš ravno vsak dan.iz Ljubljane je dober znanec vseh ljubiteljev starodobnikov in že vrsto let sodeluje na prvovrstnem majskem druženju starodobnikov na piranskem pomolu. Tokrat je na njem ponosno razstavil do popolnosti prenovljen 90-let stari Ford tipa A, ki so mu menda rekli tudi doktorjev kupe. V Fordovi tovarni je prišel na tekoči trak leta 1927, njegov motor je imel kar 3300 kubičnih centimetrov, 40 konjskih sil in je zmogel hitrost 110 kilometrov na uro.»S to hitrostjo lahko ta ford peljemo še danes. Pred 7 meseci sem zvedel zanj, šel na dražbo v Veliko Britanijo in ga odkupil, čeprav je bil v zares slabem stanju. Gospa Chaplin ni več najbolje skrbela zanj. K sreči so se Fordovi lastniki obvezali, da bodo delali rezervne dele za svoje avte vse dotlej, dokler bodo vozili, in danes je mogoče od dveh ameriških proizvajalcev v treh dneh iz ZDA dobiti skoraj vsak originalen rezervni del,« je skrivnost izjemno dobro vzdrževanih starodobnikov razkril zbiratelj starih avtov iz Bistre.Njegovega Forda so v tistih letih pred veliko krizo prodajali po 450 tedanjih dolarjev, danes bi morali zanj (po vseh prenovah) odšteti približno 100-krat več. Avto je registriran in se zlahka pelje na srednjeevropskih razdaljah. Na piranskem pomolu ni bil sam, še nekaj deset drugih je jemalo sapo radovednežem, zaradi svojih izjemnih oblik, ki bodo očitno preživele vse modne trende.Ob piranski pomol pa se je na dan tradicionalne majske regate letos privezalo rekordno število starih lesenjač. Kar 49 jih je bilo iz Italije, Hrvaške in Slovenije. Ena med njimi je bila tudi uradno pravi plavajoči muzej iz Italije, ki se pogosto udeleži majskega srečanja starih bark. Med raznolikimi lepoticami smo lahko opazovali žensko skupino veslačic po beneškem vzoru Voga Veneto. Največ pozornosti pa je šlo istrskemu topu, repliki tradicionalnega ribiškega plovila severne Istre, ki so ga izdelaliin, zolska ekipa Wood Style v okviru in s pomočjo evropskega projekta Mala barka 2. Takšne 8,5 metra dolge in le 2,2 metra široke jadrnice so pred sto in več leti pogosto gradili piranski ribiči. Odlikovala so jih posebna jadra, plosko dno (brez kobilice), vendar izredno velika krmila, ki so prevzela vlogo kobilice.To nam je potrdil tudi uspešen dizajner jadrnic, ki je izdelal projekt za plovilo po natančnih izmerah in načrtih starih plovil. Starinsko trapezasto jadro pa je ukrojil. Topa z oznako Adria in registrsko številko PI 10 zdaj poganjajo samo vesla in jadra, vendar bodo vanj vgradili tudi motor. Z več kot tremi tonami težkim plovilom upravlja Fakulteta za pomorstvo in promet iz Portoroža, sicer pa je last Pomorskega muzeja Piran.V nedeljo popoldan pa je Piran popestrilo še 90 izjemnih sodobnih, zelo zmogljivih športnih avtomobilov, ki so v mesto zvabili več kot 8000 radovednežev. Cars & Coffee je prireditev, ki se je začela v ZDA, postopoma so jo preselili v Evropo, pred tremi leti pa sta licenco zanjo prejelainin sta pod blagovno znamko Big Toys prvič organizirala srečanje lastnikov in ljubiteljev strašno hudih avtov, ki se vsako leto pripeljejo na obalo in se radi predstavijo javnosti.Letošnje uradno srečanje je bilo na Brdu pri Kranju, kjer so za naj avto dogodka, po besedah Marka Jana Kirna izbrali Tuškov hiperšportnik Tushek TS 900 - APEX. To je slovenski avto s hibridnim pogonom. Delno ga poganja predelan audijev V 8 motor, delno pa elektromotorja, skupaj zmore ta raketa na štirih kolesih neverjetnih 1400 konjskih moči in ga cenijo na 1,2 milijona evrov. Seveda je bil Tuškov avto pozoren posebne pozornosti tudi v Piranu.Toda na Tartinijevem trgu, na ribiški ploščadi pred Cafe Teatrom in na Punti se je skupaj zbralo kakih 90 zelo različnih in posebnih avtov, med njimi največ z motorji s 4000 do 5000 kubičnimi centimetri. Med dražjimi sta bila še Porsche Carrera GT in Ferrari 812 Superfast, toda ni manjkal McLarenov 720 S Spider, pa Fordovi Mustangi, Maseratiji, Lamborghiniji, kak Bentley, BMW M4, kak Lexus, aston martin, Audi R8 in lepotec nad lepotci starodobnik Rolls Royce.Trije dogodki so v Piran, kljub pomislekom nekaterih, da Piran ne more biti prostor za takšne prireditve (vendarle je težko dostopen za množico), minulikonec tedna vnesli kar nekaj svežega duha. Takšne prireditve so zagotovo primernejše od preobilnega kiča, umazanije in plastično zanemarjenih plovil, ki neupravičeno kazijo slovenski arhitekturni dragulj na morju. Zato si Pirančani sicer želijo še takih prireditev, le bolje bi se morali pripraviti nanje.