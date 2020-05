Novinarji bodo spet lahko prisotni na novinarskih konferencah

Vladni govorecje na današnji vladni novinarski konferenci o novostih v zvezi z novim koronavirusom sporočil, da je vlada včeraj, 18. maja, sprejela odlok o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih. Posledica odloka bo med drugim, da bo od jutri dalje spet mogoča tudi fizična prisotnost novinarjev na vladnih novinarskih konferencah . Vlada bo, ob sodelovanju s Cankarjevim domom in ob priporočilih NIJZ, podrobnosti o varnem prisostvovanju na novinarskih konferencah z novinarji delila še danes, je obljubil Kacin.Do včeraj je bilo v Sloveniji opravljenih skoraj 71.000 testiranj, od tega včeraj 1128. Potrjen je bil le en nov primer okužbe, doslej jih je bilo v Sloveniji torej 1467. Hospitaliziranih je 24 oseb, pet jih je na intenzivnih oddelkih. Ni bilo nobene nove smrti, je dejal Kacin.Po besedah Jelka Kacina se je minister za zunanje zadevevčeraj udeležil videokonference zunanjih ministrov Evropske unije. Ministri so se zavzeli za rahljanje ukrepov in odpiranje meja. Republika Hrvaška je prva in za zdaj edina država, za katero omejitve potovanj ne veljajo več . V Slovenijo lahko brez omejitev potujejo tudi vsi tisti, ki imajo v državi stalno ali začasno prebivališče in niso bili zunaj Evropske unije dlje od dveh tednov, je pojasnil Kacin.