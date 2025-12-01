Od jutri malenkost nižje cena bencina, dizla in kurilnega olja

Ob nespremenjenih trošarinah bodo najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja od jutri do vključno ponedeljka 15. decembra 2025 znašale 1,451 evra za liter bencina, 1,485 evra za liter dizelskega goriva in 1,082 evra za liter kurilnega olja.

Za liter neosvinčenega motornega bencina (NMB 95) bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,48703 evra/liter na vseh bencinskih servisih v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,451 evra na liter (cena bencina pred spremembo 1,455 evra na liter), pri 50-ih litrih to znese 72,55 evra. Če ne bi regulirali cen NMB 95, bi po naših ocenah, za liter NMB 95 bilo potrebno odšteti okoli 1,531 evra na liter.

Liter dizla bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,41250 evra/liter na vseh bencinskih servisih v novem obdobju znašal 1,485 evra na liter (cena dizla pred spremembo 1,499 evra na liter), kar pri 50-ih litrih znese 74,25 evra. Če ne bi regulirali cen dizla, bi po naših ocenah, za liter dizla bilo potrebno odšteti okoli 1,567 evra na liter.

Za liter kurilnega olja bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,14619 evra/liter, v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,082 evra na liter (cena kurilnega olja pred spremembo 1,096 evra na liter). Pri naročeni količini 1.000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1.082 evrov (brez prevoza). Če ne bi regulirali cen kurilnega olja, bi bilo po naši oceni potrebno odšteti okoli 1,185 evra na liter. Potrošnik bi za nakup 1.000 litrov plačal 1.185 evrov, kar pomeni, da pri 1.000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 103 evre.