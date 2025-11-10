  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Od jutri prepoved privezovanja psov: konec verig in vodoravnih vodil

    Z 11. novembrom začne veljati popolna prepoved privezovanja psov v domačem okolju. Kršiteljem grozijo globe od tisoč do 1600 evrov.
    Pri UVHVVR kot primerne bivanjske ureditve za pse v domačem okolju predlagajo ograjeni pesjak, bivanje v hiši ali stanovanju ali kombinacijo obojega. FOTO: Natakor/Shutterstock
    Galerija
    Pri UVHVVR kot primerne bivanjske ureditve za pse v domačem okolju predlagajo ograjeni pesjak, bivanje v hiši ali stanovanju ali kombinacijo obojega. FOTO: Natakor/Shutterstock
    R. I.
    10. 11. 2025 | 12:01
    10. 11. 2025 | 12:24
    4:38
    A+A-

    Potem ko je avgusta začel veljati zakon o zaščiti živali, ki med drugim predvideva višje kazni za lastnike psov, ki teh na javnih površinah nimajo na povodcih, bo od jutri naprej veljala prepoved privezovanja psov v domačem okolju na kakršen koli način – verigi, vrvi, vodoravnem vodilu in podobnem. Če so v prvem primeru zagrožene kazni v višini od 600 do 1200 evrov, so v zadnjem od tisoč do 1600 evrov.

    »Psi so družabne živali, ki potrebujejo gibanje, stik z ljudmi in okoljem ter primerno zavetje. Dolgotrajno privezovanje z verigo, vodoravnim vodilom in podobno jim tega ne omogoča,« poudarjajo pri Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). Trajno privezovanje psov je prepovedala že novela zakona o zaščiti živali iz leta 2021, a je bilo dovoljeno le pod enim pogojem, novela iz leta 2023 pa je nato privezovanje popolnoma prepovedala.

    Nastopilo je dveletno prehodno obdobje, namenjeno prilagoditvam vseh skrbnikov psov, tudi tistih, ki so imeli pse še na vodoravnem vodilu, obdobje pa se z jutrišnjim dnem izteče. UVHVVR je zato vse skrbnike opozoril, naj prilagoditve izvedejo pravočasno.

    V horjulskem zavetišču za zapuščene živali pri tem na vprašanje, ali zaznavajo porast števila psov, ki zaradi nezmožnosti skrbnikov, da jim jih omogočijo, prihajajo k njim, niso znali odgovoriti, saj da če jih to vprašajo ali bi jih vprašali, jim tega ne bi povedali. Obenem tudi ne razpolagajo s podatki, koliko je privezovanje psov v domačem okolju še prisotno ter kje je najbolj razširjeno. Preusmerili so nas na UVHVVR, od koder na ta odgovor in druga dodatna pojasnila v zvezi z nadzorom doslednega izvajanja zakona in beleženja kršitev še čakamo.

    Potreba po gibanju in socialnih stikih

    »Psa ne sme zategovati okrog vratu, imeti mora svobodo, treba ga je sprehajati. Privezovanja je bilo včasih veliko več, ko so psi še skrbeli za varnost hiše, zdaj pa so okrog njih zrasle ograje in se lahko svobodneje gibajo. Na podeželju pa je verjetno še vedno več privezovanja,« je svoja opažanja delil sogovornik iz Logatca, pri čigar hiši se je zamenjalo več psov.

    V preteklosti so bili privezani na verigo, trenutni, ki ga imajo zadnjih nekaj let, pa ima od samega začetka pesjak. To odločitev so sprejeli zato, da je pes bolj svoboden, hkrati pa na dvorišču ne toliko izpostavljen, ter da ima urejene higienske razmere.

    Na javnih površinah morajo biti psi na povodcih. FOTO: Lazy_bear/Shutterstock
    Na javnih površinah morajo biti psi na povodcih. FOTO: Lazy_bear/Shutterstock

    Ograjeni pesjak, ki psu omogoča prosto gibanje, je ena od možnosti, ki jih UVHVVR navaja kot primerne namesto stalnega priveza. Kot takšno navajajo še bivanje v hiši ali stanovanju ter kombinacijo zunanje ograjene površine in notranjega prostora, saj je poleg tega, da ima na voljo prostor za gibanje, pomembno še, da je varen in zavarovan pred pobegom ter ima možnost zavetja pred vremenskimi vplivi.

    »Psi so družabne živali, ki potrebujejo gibanje, stik z ljudmi in okoljem ter primerno zavetje. Dolgotrajno privezovanje z verigo, vodoravnim vodilom in podobno jim tega ne omogoča. Psi, ki jih imajo lastniki doma (na primer pred hišo) stalno privezane, pogosto trpijo zaradi pomanjkanja gibanja in socialnih stikov, poškodb, kot so odrgnine in vraščene ovratnice, vedenjskih motenj in večje občutljivosti na vremenske razmere ter zdravstvenih težav. Tak način bivanja je v nasprotju z osnovnimi potrebami psa in sodobnim razumevanjem njihove dobrobiti,« novo ureditev pojasnjujejo pri UVHVVR na svoji spletni strani.

    Za komentar smo prosili še Kinološko zvezo Slovenije, kjer so zapisali, da »Kinološka zveza Slovenije dosledno zagovarja dobrobit živali ter spodbuja odgovorno in harmonično sobivanje ljudi in psov. Zmeraj smo pripravljeni sodelovati in pomagati pri ozaveščanju ter izobraževanju javnosti na tem področju. Izvajanje zakonodaje in nadzor nad njenim spoštovanjem pa ostajata v pristojnosti za to pooblaščenih organov.«

    Sorodni članki

    Novice  |  Slovenija
    Preprečevanje škod v kmetijstvu

    Zveri v našem okolju vedno več, najboljša zaščita so visoke elektromreže

    Kljub večjemu številu zveri se je škoda, ki jo povzročajo, v zadnjih petnajstih letih opazno zmanjšala.
    Simona Fajfar 29. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Zakon o zaščiti živali

    Poslanci potrdili zakon o zaščiti živali, državni svetniki grozijo z vetom

    Državni svet bi lahko že v torek na izredni seji odločal o predlogu odložilnega veta na zakon.
    Maja Prijatelj Videmšek 18. 7. 2025 | 14:52
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Olajšanje odstrela

    Projekt Ursule von del Leyen: zmanjšana zaščita volkov

    Evropska komisija predlaga spremembo habitatne direktive in znižanje varstvenega statusa volka iz strogo zaščitenega v zaščitenega.
    Maja Prijatelj Videmšek 11. 3. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Nova knjiga

    Slavoj Žižek: Čakajo nas mračni časi

    Slavoj Žižek se je v Cankarjevem domu lotil perečih tem – od zapletenih mednarodnih odnosov do romske problematike, evtanazije in prihajajočih volitev.
    Agata Rakovec Kurent 9. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Javno mnenje

    Vlada že dve leti ni dobila tako visoke ocene

    Barometer: Napoved odločnega ukrepanja po tragediji v Novem mestu naletela na pozitiven odziv dela javnosti. Pet strank v istem odstotku.
    Barbara Hočevar 10. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Boj za Pokrovsk razkril luknje v »zidu« brezpilotnih letalnikov

    Dolgoročne posledice dolgotrajnega boja za opustelo mesto.
    Boris Čibej 9. 11. 2025 | 15:35
    Preberite več
    Tuji
    Razno
    Vojna

    Finska filozofija, ki bi lahko rešila Evropo

    Sisu ali vztrajnost v težkih časih je točno to, kar stara celina potrebuje.
    The Economist 8. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    ONAPLUS PODKAST

    Slovenski znanstveni projekti, ki spreminjajo življenja

    Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo pripravili podkast, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

    Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 09:48
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Je to ključni dejavnik, ki bo zaznamoval prihodnje leto?

    Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Supermoč

    Voditelj ima nalogo služiti ekipi

    Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pokojnina bo verjetneje višja, če bomo pogumnejši

    Pri plemenitenju denarja za bolj oddaljene cilje preredko izbiramo dolgoročno donosnejše produkte.
    Milka Bizovičar 6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Prijave so že odprte: v živo spoznajte letošnje prejemnike prestižnih priznanj

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

    Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    prepoved privezovanja psovzakon o zaščiti živaliuprava za varno hranoveterinarstvo in varstvo rastlinkazni za lastnike psov

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Košarka
    Kvalifikacije za evropsko prvenstvo

    Igrale bodo brez najboljše in z butastim sistemom, a cilj je enak

    Novi selektor košarkaric Slovenije David Gaspar v prvih kvalifikacijskih tekmah za evropsko prvenstvo 2027 ne bo imel na voljo poškodovane Jessice Shepard.
    10. 11. 2025 | 13:20
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Viralna fotografija

    Skrivnostni detektiv iz Louvra je petnajstletnik

    Pedro Elias Garzon Delvaux je oboževalec Sherlocka Holmesa in Hercula Poirota in je muzej 19. oktobra obiskal s starši.
    10. 11. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Mediji

    Hrvaška od oktobra brez tujih tiskanih medijev, tudi slovenskih

    Iz svetovnega združenja časopisnih založnikov WAN-IFRA so ukrep hrvaške vlade po poročanju Hine ocenili kot posredno diskriminacijo.
    10. 11. 2025 | 12:53
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Zelenski naroča 27 sistemov patriot in opozarja na ruske napade

    Po vdoru dronov nad evropska letališča Zelenski opozarja, da Rusija širi konflikt prek meja Ukrajine.
    10. 11. 2025 | 12:46
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Vzrok

    Na požarišču pri Radomljah preiskave še potekajo

    Ekološke preiskave so izvedli v nedeljo in ugotovili, da požar zaenkrat ni vplival na okolje, zato niso izdali posebnih priporočil.
    10. 11. 2025 | 12:43
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Mediji

    Hrvaška od oktobra brez tujih tiskanih medijev, tudi slovenskih

    Iz svetovnega združenja časopisnih založnikov WAN-IFRA so ukrep hrvaške vlade po poročanju Hine ocenili kot posredno diskriminacijo.
    10. 11. 2025 | 12:53
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Zelenski naroča 27 sistemov patriot in opozarja na ruske napade

    Po vdoru dronov nad evropska letališča Zelenski opozarja, da Rusija širi konflikt prek meja Ukrajine.
    10. 11. 2025 | 12:46
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Vzrok

    Na požarišču pri Radomljah preiskave še potekajo

    Ekološke preiskave so izvedli v nedeljo in ugotovili, da požar zaenkrat ni vplival na okolje, zato niso izdali posebnih priporočil.
    10. 11. 2025 | 12:43
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PROGRAMSKA OPREMA

    Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

    Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Nova raven kremastega užitka

    Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 12:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    NEPREMIČNINE

    »Potihem si želim, da bi spet imel čas za ples«

    Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 09:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

    Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
    Promo Delo 7. 11. 2025 | 11:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

    Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

    Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je hallux valgus? Kako ga uspešno zdravimo?

    Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

    Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VIRUTALNI STREŽNIKI

    Zakaj izbrati slovenski oblak?

    Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

    Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 15:13
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    BREZ BANKE

    Do denarja v 24 urah: sodobna alternativa bančnim posojilom

    Kako lahko podjetja danes financirajo rast, naročila in zaloge – brez banke in brez čakanja.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    »Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

    Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 13:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POGOZDOVANJE

    Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

    V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 09:52
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Veste, kako rastejo vaša sredstva? Zdaj lahko to preverite kjerkoli.

    Za pregled nad svojim varčevanjem in naložbami potrebujete le mobilni telefon. Svoj finančni svet imate tako vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli.
    Promo Delo 7. 11. 2025 | 13:35
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo