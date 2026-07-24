Od jutri v Ljubljani oviran promet na Slovenski cesti

Zaradi gradnje gospodarske javne infrastrukture za Potniški center Ljubljana bo od jutri do 1. septembra oviran promet na delu Slovenske ceste, so sporočili z Mestne občine Ljubljana. Oviran bo na odseku od Tivolske ceste in Trga Osvobodilne fronte do Pražakove in Dvořákove ulice.

To soboto in nedeljo, 25. in 26. julija, bo na odseku Slovenske ceste med Tivolsko cesto in Dvořákovo ulico zaprt vozni pas v smeri proti centru. Pas za avtobuse bo ostal odprt.

FOTO: Mestna občina Ljubljana

Zatem, od 27. julija do 15. avgusta, bodo na odseku Slovenske ceste med Pražakovo ulico in Trgom Osvobodilne fronte zaprti vozni pasovi proti Dunajski cesti. Promet v obe smeri bo potekal po drugi polovici ceste.

FOTO: Mestna občina Ljubljana

Od 16. avgusta do 1. septembra pa bodo na odseku Slovenske ceste med Tivolsko cesto in Dvořákovo ulico zaprti vozni pasovi proti centru. Promet v obe smeri bo potekal po drugi polovici ceste.

FOTO: Mestna občina Ljubljana

Kot še navajajo, bodo dinamiko del prilagajali arheološkim izkopavanjem, ki potekajo na tem območju.