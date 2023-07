Od jutri višje cene bencina, dizelskega goriva in kurilnega olja

Po dveh tednih se bodo opolnoči znova spremenile cene goriv, tokrat zaradi vladnih sprememb trošarin navzgor in ponovni uvedbi prispevka za OVE.

Liter bencina se bo podražil za dva centa, na 1,444 evra, liter dizelskega goriva pa za dva centa, na 1,481 evra. Liter kurilnega olja se bo prav tako podražil za dva centa, na 1,060 evra. Te cene bodo veljale do vključno 17. julija, so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

V novih cenah sta že vključeni danes sprejeti odločitvi vlade o spremembah trošarin ter ponovnem plačilu prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (OVE) za bencinsko gorivo izven avtocest in hitrih cest. Ta prispevek znaša 0,00911 evra na liter.

Kot so pojasnili na ministrstvu, je vlada zaradi razmer na trgu bencinskega in dizelskega goriva v letu 2022 sprejela dve spremembi uredbe, s katerima je potrošnike začasno oprostila plačila tega prispevka. Z zadnjimi spremembami iz letošnjega junija oprostitev prispevka OVE za motorni bencin in dizel ne velja več na avtocestah in hitrih cestah, velja pa izven avtocest in hitrih cest.

Še vedno velja oprostitev plačila prispevka za dizel izven avtocest in hitrih cest

Ker so se razmere na trgu dobave energije za motorni bencin spremenile do te mere, da začasni ukrep oprostitve prispevka izven avtocest in hitrih cest ni več upravičen, je treba oprostitev odpraviti in za podporo oziroma spodbujanje rabe obnovljivih virov energije zopet zagotoviti plačevanje namenskega prispevka za dobavljeno energijo tudi za motorni bencin izven avtocest in hitrih cest, so dodali. Še vedno pa velja oprostitev plačila prispevka za dizel izven avtocest in hitrih cest.

Vlada je hkrati zvišala trošarine za vse tri vrste goriva, in sicer tako, da se bodo končne maloprodajne cene vseh treh energentov nekoliko zvišale. Za neosvinčeni bencin se trošarina z 0,41159 evra na liter zvišuje na 0,43025 evra na liter, za dizel z 0,44322 evra na liter na 0,45513 evra na liter in za kurilno olje z 0,13297 evra na liter na 0,14739 evra na liter, so sporočili s finančnega ministrstva.

Ob tem so dodali, da vlada razmere na trgu naftnih derivatov budno spremlja in višino trošarin prilagaja tako, da ohranja dostopnost maloprodajnih cen, hkrati pa si v luči javnofinančne vzdržnosti prizadeva za postopno normalizacijo prilivov v državni proračun.

Za liter 95-oktanskega bencina bo tako treba na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem 14-dnevnem obdobju plačati 1,444 evra oz. 72,20 evra za 50 litrov. Če cena ne bi bila regulirana, bi liter po izračunih okoljskega ministrstva ob upoštevanju vseh v preteklosti veljavnih davkov in prispevkov stal okoli 1,482 evra. Liter dizla bo stal 1,481 evra, 50 litrov pa 74,05 evra. Če regulacije ne bi bilo, bi bilo treba za liter odšteti okoli 1,532 evra. Za liter kurilnega olja pa bo od torka treba plačati 1,060 evra, kar za naročeno količino 1000 litrov pomeni 1060 evrov brez prevoza. Brez regulacije bi moral potrošnik za to vrsto goriva odšteti okoli 1,157 evra na liter, so še izračunali na ministrstvu.