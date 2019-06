FOTO:Od kod bo vlada dobila milijone, še ne vedo

Država bo s štirimi zakoni občine že 1. januarja 2020 razbremenila za 31 milijonov evrov. FOTO: Infografika

»Apokaliptične napovedi lokalnih skupnosti, da bodo šla vsa sredstva za zvišanje povprečnin v plače, se niso uresničile. V masi se je povprečnina za leto 2019 v primerjavi z letom 2018 zvišala za 45 milijonov evrov, občine pa so imele z višjimi plačami za pol toliko stroškov – 22,5 milijona evrov. Vem, da to ni zanemarljivo, ampak še vedno znatno breme za občine.«



Za plače je šla polovica mase za povprečnine

Jasmina Vidmar (na skrajni desni), generalna sekretarka Skupnosti občin Slovenije. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Jasmina Vidmar

generalna sekretarka Skupnosti občin Slovenije

»Sodelovanje v delovni skupini za zmanjševanje stroškov občin smo razumeli kot približevanje višini tistih sredstev, ki jih občine potrebujejo za funkcioniranje. Z zadovoljstvom lahko rečem, da smo blizu višini povprečnine v skladu z zakonom. Nekaj težav v komunikaciji z nekaterimi ministrstvi še imamo, a verjamem v dober izid.«

Občine: Dobrodošla razbremenitev proračuna

Marko Diaci, podpredsednik Združenja občin Slovenije in župan Šentjurja, pravi, da so v obdobju 2011–2019 v občini Šentjur iz naslova povprečnin in povratno-nepovratnih sredstev izgubili 16,2 milijona oziroma po izračunih ministrstva za finance 14,8 milijona evrov. »To je en letni proračun naše občine, ki znaša 17 milijonov evrov. V osmih letih nam je država vzela en proračun! Letos je razlika med izračunano in dodeljeno povprečnino resda najmanjša, toda če upoštevamo, da so se plače v javnem sektorju povečale, imamo še za dodatnih 50.000 evrov izgube. Šentjur nima milijonskih nadomestil za stavbno zemljišče ne koncesij za vodo, imamo pa poplave in plazove. Projektna dokumentacija za sanacijo, ki je strošek občine, gre v sto tisoče evrov. Zato je dobrodošla vsaka znatna razbremenitev proračuna, ki ni le blažev žegen.«

S spremembami 25 zakonov bo država razbremenila občine.

V 2020 bo nase prevzela 31 milijonov evrov vreden paket.

Zakon o zmanjšanju stroškov občin bo pripravljen do poletja.

Ko bo država razbremenile občine, se bodo približale višini sredstev, ki jih potrebujejo za delovanje. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Ljubljana – Minister za javno upravose aprila, ko je predstavil vmesno poročilo o nameravanem zniževanju stroškov občin, ni dosti uštel: država bo občinske proračune že s prvim od trojice zakonskih paketov razbremenila za več kot 30 milijonov evrov. Poseben zakon bo pripravljen do poletja, veljati bo začel januarja 2020. Od kod milijoni, minister še ne ve, zagotavlja pa, da vir ne bo povprečnina za občine.Prav tega se namreč v občinah najbolj bojijo. Povprečnina, ki letos na občana znaša 573,50 evra, je že zdaj nižja od zakonsko določene, ki so jo občine izračunale v višini skoraj 609 evrov. Ali bo torej država vzela to razliko in z njo krila stroške, ki jih bo že s proračunom 2020 prevzela od občin za izvedbo prvega paketa zakonodaje?V njem bo spremenjenih osem predpisov, od tega četverica ne izpolnjuje ustavnega pogoja, da gre za lokalno pristojnost, občine pa so morale lani zanje – za zdravstveno zavarovanje brezposelnih, za družinske pomočnike, mrliško ogledno službo in pogrebnine umrlih brez svojcev – zagotoviti dobrih 31 milijonov evrov. Te bo zdaj financirala država.»V tem trenutku vir ni zagotovljen, ker je treba zakonodajo še spremeniti, saj gre na parlamentarno pot hkrati s proračunom 2020. Govorimo o zniževanju stroškov občin in tega ne povezujemo z višino povprečnine,« je enako kot že aprila ponovil minister Medved, ki se mu ne mudi s pogovori o povprečnini za leto 2020 ali pa misli, da bo do takrat že jasna formula za njen izračun, ki bo občinam zagotavljala normalno izvrševanje nalog in o kateri ne bo več treba »trgovati«. »A kot kaže, povprečnina za 2020 po nobeni formuli ne bo enaka. Naš cilj je vzpostaviti pošteno financiranje občin. Nenazadnje smo vsi občina,« je še pribil.Argumenta, na katerih je svoje štirimesečno delo zgradila vladna delovna skupina za znižanje stroškov občin, sta masa za povprečnino za leto 2019, ki je od lanske višja za 45 milijonov evrov, in finančni učinek povišanja plač v javnem sektorju na stroške občin, ki znaša le polovico tega zneska – 22,5 milijona evrov. »Vemo, da je to še vedno znatno breme za občine, a ves dvig povprečnine le ni šel za plače, kot so napovedovali,« je dejal Medved. Vladna skupina, ki bo na predlog ministra z delom nadaljevala do konca leta in ki bo morda postala stalna oblika dialoga med državno in občinskimi upravami, je analizo ocene finančnega učinka, ki ga bodo imeli spremenjeni izhodiščni plačni razredi v javnem sektorju na proračune občin, obljubila že lani.Drugi in tretji paketV drugem paketu zakonov, katerih spremembe so že v pripravi in naj bi tudi začele veljati leta 2020, je omembe vreden zakon o gasilstvu, ki prinaša enotno ureditev zavarovanja gasilcev. Tretji paket obeta večje zakonske spremembe za zmanjšanje stroškov občin in ministrstva zanje še pripravljajo zakonski okvir – med njimi sta zakon o lekarniški dejavnosti in stanovanjski zakon.