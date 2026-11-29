Luka Mesec je v slovensko politiko vstopil kot mlad aktivist, ki je zagovarjal drugačno ekonomsko in družbeno ureditev. V dobrem desetletju je prehodil pot od zunajparlamentarnega političnega gibanja do enega najprepoznavnejših obrazov slovenske levice, ministra in kandidata za ljubljanskega župana.
V našem fotografskem arhivu smo zbrali fotografije, ki prikazujejo, kako se je skozi leta spreminjal – tako politično kot tudi osebnostno in vizualno. Od mladostniških let, prvih javnih nastopov in vzpona stranke Levica do ministrskih funkcij in vse bolj prepoznavne politične podobe.
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