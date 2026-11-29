Luka Mesec je v slovensko politiko vstopil kot mlad aktivist, ki je zagovarjal drugačno ekonomsko in družbeno ureditev. V dobrem desetletju je prehodil pot od zunajparlamentarnega političnega gibanja do enega najprepoznavnejših obrazov slovenske levice, ministra in kandidata za ljubljanskega župana.

V našem fotografskem arhivu smo zbrali fotografije, ki prikazujejo, kako se je skozi leta spreminjal – tako politično kot tudi osebnostno in vizualno. Od mladostniških let, prvih javnih nastopov in vzpona stranke Levica do ministrskih funkcij in vse bolj prepoznavne politične podobe.

2013

FOTO: Uroš Hočevar

2014

FOTO: Jure Eržen

FOTO: Uroš Hočevar

FOTO: Jože Suhadolnik

FOTO: Leon Vidic

FOTO: Blaž Samec

FOTO: Jure Eržen

FOTO: Leon Vidic

2015

FOTO: Mavric Pivk

FOTO: Igor Zaplatil

2018

FOTO: Voranc Vogel

FOTO: Blaž Samec

FOTO: Blaž Samec

FOTO: Tomi Lombar

2020

FOTO: Blaž Samec

2021

FOTO: Voranc Vogel

2022

FOTO: Blaž Samec

FOTO: Voranc Vogel

FOTO: Blaž Samec

FOTO: Leon Vidic

FOTO: Jure Eržen

2023

FOTO: Jože Suhadolnik

2025

FOTO: Leon Vidic

FOTO: Leon Vidic

2026

FOTO: Leon Vidic

FOTO: Leon Vidic