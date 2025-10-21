Pahor: Država od mene nima pravice pričakovati nič, ker mi tudi nič ne daje

V nadaljevanju preberite:

Od štirih nekdanjih predsednikov države sta Milan Kučan in Danilo Türk po koncu mandata odšla v pokoj, Janez Drnovšek je kmalu po koncu mandata umrl, Borut Pahor pa je odšel v zasebni sektor. Nekdanji predsednik po izteku mandata še za leto dni obdrži pisarno in možnost dveh sodelavcev, ob tem pa tudi proračun in tri mesece varovanja, ima pa nekatere omejitve, vezane na poslovne dejavnosti.

Prejšnji predsednik Borut Pahor, ki pravi, da po koncu mandata ni imel želje, da bi ostal v politiki, je pravzaprav prvi med predsedniki, ki se je po koncu mandata aktivno ukvarjal s tem, kaj bo delal po enoletnem obdobju. Prehodno leto »karantene«, kot ga imenuje, se mu zdi dober kompromis med zahtevo države, da kot prejšnji predsednik ne stopi takoj v zasebni sektor, pa tudi v interesu aktualnega predsednika je, da v miru začne novo pot. Toda kot je priznal, se mu je to leto zdelo kar malce predolgo. Zato je proti temu, da bi bil po koncu mandata še, denimo, pet let omejen na mesečno nadomestilo, obenem pa, kot je slišal prakso iz nekaterih drugih držav, bi moral biti politično korekten, nekritičen do oblasti.

Kot poudarjajo sogovorniki politologi, država ne naredi dovolj za nekdanje predsednike in se do njih obnaša kot do navadnih državljanov. Bi morala torej država narediti več? Je Pahor prvi, ki je znal izkoristiti splet?