Od nedelje manj daljših sprehodov do peronov

Slovenske železnice (SŽ) bodo ob zaključku faze investicijskih gradbenih del na postaji Ljubljana in predaje novih peronov 2 in 3 v uporabo v nedeljo po 19. uri prilagodile dostop in uporabo začasnih peronov.

V nedeljo bodo po 19. uri začasni peron tir 94 (na nadvozu nad Dunajsko cesto) ukinili, vsi vlaki na tej relaciji, ki so uporabljali omenjeni peron, pa bodo ponovno vozili do in iz osrednjega dela železniške postaje, so pojasnili na SŽ.

Tudi vlaki, ki vozijo v in iz smeri Zidanega Mosta, začasnih peronov (tir 95, 96, 97, 98) ob križišču Masarykove ceste in Njegoševe ulice ne bodo več uporabljali. Ponovno bodo vozili na in z osrednjega dela železniške postaje.

Tir 98 bodo ukinili, začasni peroni (tir 95, 96, 97) pa bodo za nekatere vlake v in iz smeri Zidanega Mosta izjemoma še v uporabi, a le v primeru obsežnejše zapore postaje Ljubljana. Naslednja zapora te vrste je napovedana za 9. avgust.

Na progi Ljubljana–Grosuplje–Metlika/Kočevje ne bo sprememb. Vsi vlaki bodo kot doslej vozili na in z začasnih peronov ob križišču Masarykove ceste in Njegoševe ulice (tir 95, 96, 97) ob železniški postaji Ljubljana. Kot so dodali na SŽ, je od osrednje postajne stavbe železniške postaje do omenjenih začasnih peronov potrebnih vsaj deset minut hoje.

Ukinitev omenjenih začasnih peronov za te vlake je predvidena do 1. septembra.

Na novih peronih 2 in 3 dvigala v nedeljo še ne bodo aktivirana, so še poudarili na SŽ in dodali, da je gibalno oviranim še naprej na voljo dostopna točka ob Vilharjevi cesti.