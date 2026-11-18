Na letošnjih lokalnih volitvah je za župansko mesto kandidiralo 123 žensk. V prvem krogu jih je bilo izvoljenih 24, v drugi krog, ki bo čez slabih štirinajst dni, se je uvrstilo 20 kandidatk v 18 občinah. Nobeni ženski se v prvem krogu ni uspelo zavihteti na položaj v mestnih občinah, se bosta pa v drugem kroju za to potegovali dve – na Ptuju in v Kranju. Razmerje med spoloma bo na čelu občin tako še zmeraj precej v prid moškemu spolu.

V občini Kozje, ki ima po podatkih iz leta 202 okrog tri tisoč prebivalcev, so na primer izvolili županjo Milenco Krajnc, v občinskem svetu pa ne bo nobene ženske. Na drugi strani bo občino Kranjska Gora vodila Henrika Zupan, svet pa ima med 16 člani devet žensk. Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah ima z več kot 85-odstotnim deležem žensk med svetnicami najbolj feminiziran občinski svet v državi.