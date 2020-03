FOTO:Od polnoči prepoved poti iz občin, v zaprte javne prostore le z zaščitno opremo

Preberite tudi:

Vlada je, kot je bilo napovedano, stopnjevala interventne ukrepe glede gibanja v javnem prostoru. Opolnoči bo z novim odlokom stopila v veljavo prepoved gibanja izven občine stalnega ali začasnega prebivališča.Prepoved še vedno velja tudi širše, za gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah ter za dostop do le-teh, a znova določa več izjem. Med njimi so prihod na delo, nega družinskih članov, opravljanje kmetijskih dejavnosti, dostop do trgovin, lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev.Nove ukrepe je na izjavi za medije predstavil minister za notranje zadeve. Ob njem so na njej sodelovali še minister za javno upravo, ministrica za izobraževanjein minister za deloGibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju bodo poslej dovoljeni za poti do trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje, do drogerij in drogerijskih marketov, do prodaje medicinskih proizvodov in zdravstvenih pripomočkov ter sanitarnih pripomočkov, do mest za prodajo hrane za živali, bencinskih črpalk, bank, pošt in podobno.Novost je, da bo v zaprtih javnih krajih ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb obvezna tudi uporaba zaščitne maske. Ali, glede na to, da je dostop do mask otežen, druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela, kot so šal, ruta ali podobne oblike zaščite, ki prekrijejo nos in usta. Obvezne bodo tudi zaščitne rokavice.Tudi dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin bo še naprej dovoljen, a le v občini stalnega ali začasnega prebivališča. Še naprej velja, da so gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju dovoljeni skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva in če je mogoče ob tem gibanju zagotoviti varno razdaljo do gibanja podobnih skupin, skupinam sodelavcev do največ pet oseb, če uporabljajo skupni osebni transport za prevoz na delo ali z njega ali so vpoklicani za opravljanje nalog v okviru Civilne zaščite.Sodeč po ministru Hojsu možnost rekreacije v zdajšnjih okvirih ostaja, a v okvirih občine. Izletov na morje in v gore ne bo več. Pri uveljavljanju odloka bo država računala tudi na lokalne župane in Civilno zaščito.»S skrbjo gledamo v naslednjih šest do deset dni, ko bo verjetno včerajšnja razposajenost mnogih znova prinesla k povečanju virusnih obolenj širom po Sloveniji,​« je med drugim povedal na večerni novinarski konferenci, piše STA.»Žalosti nas, da je potrebno odlok zaostrovati. A v kolikor se tudi tega ne bomo držali, v kolikor nas ne bo srečala zdrava pamet, bo potrebno ta odlok še zaostriti,« je še posvaril Hojs. »Vrag je vzel šalo, z epidemijo tega virusa se moramo spopasti resno, z vso odgovornostjo in kot zrela nacija,« je dodal.