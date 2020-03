Od polnoči ustavljen železniški potniški promet med Avstrijo in Slovenijo

KLJUČNI POUDARKI Krizni štab za obvladovanje epidemije koronavirusa prenehal z delovanjem.

Kmetijski ministri EU bodo danes na neformalnem videokonferenčnem zasedanju ocenili stanje v celotni kmetijsko-živilski verigi po članicah, vključno s stanjem glede oskrbe prebivalcev s hrano, v času pandemije novega koronavirusa, so sporočili s kmetijskega ministrstva. Ocenili bodi učinke pandemije na delovanje kmetijskih trgov ter preučili možnost kriznih ukrepov za stabilizacijo trgov in nujnih ukrepov za zagotavljanje delovanja notranjega trga in nemoteno oskrbo tako s hrano kot s surovinami in reprodukcijskim materialom, nujnimi za kmetijsko in živilsko dejavnost. STAVlada je na večerni seji obravnavala prvo celovito oceno stanja po izvedenih ukrepih za upočasnitev in zajezitev epidemije covid-19, več o njej bodo danes na novinarski konferenci povedali ministri vlade. Premier je v torek napovedal, da bodo preučili, kaj od morebitnih dodatnih ukrepov omejitev gibanja bi bilo še smiselno sprejeti. Dopoldne bodo prve ocene predstavili minister za zdravjeminister za notranje zadevein minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. STAVlada je zaradi zagotavljanja nemotenega izvajanja ukrepov za obvladovanje posledic epidemije novega koronavirusa sprejela odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Odlok med drugim določa, da upravičenost zadržanosti z dela tudi po 30 dneh ugotavlja osebni zdravnik in ne posebna komisija ZZZS. Odlok predlaga tudi ukrep na področju podaljšanja zdraviliškega zdravljenja. To lahko določi ZZZS ali pooblasti zdravilišče, da zdravnik zdravilišča podaljša zdraviliško zdravljenje na skupno največ 21 dni. STAVlada je sprejela sklep o prenehanju delovanja kriznega štaba za zajezitev in obvladovanje epidemije novega koronavirusa, saj z vzpostavitvijo operativnega delovanja vseh ministrstev ni več razlogov za njegovo delovanje. Ob tem pa je vlada na večerni seji ustanovila medresorsko skupino za sprejem, pregled in vrednotenje ponudb zaščitne opreme. Vlada je krizni štab za obvladovanje koronavirusa ustanovila na ustanovni seji, vodil ga je premier Janez Janša. Uradni govorec kriznega štaba je bil. STAVlada je izdala odlok o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo iz Avstrije zaradi zajezitve in obvladovanja novega koronavirusa. Odlok med drugim predvideva, da se od polnoči dalje prekine železniški potniški promet med Avstrijo in Slovenijo. Tujec bo v našo državo lahko vstopil le ob predložitvi dokazila o negativnem testiranju na okužbo.Slovenija bo na meji z Avstrijo ob polnoči vzpostavila 13 kontrolnih točk na cestnih povezavah med Slovenijo in Avstrijo, in sicer na nekdanjih mejnih prehodih. Ves čas bodo odprte kontrolne točke na nekdanjih mejnih prehodih Gornja Radgona, Kuzma, Holmec, Karavanke, Ljubelj, Trate, Radlje, Gederovci, Šentilj. STA