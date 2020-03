Od ponedeljka samo še nujno varstvo otrok

Prostore vrtcev bodo v času, ko dobo zaprti, očistili in razkužili. FOTO: Voranc Vogel/Delo

V vrtcih po Sloveniji danes zbirajo podatke o otrocih, za katere starši v prihodnjih dveh tednih, ko se bodo po Sloveniji zaradi širjenja koronavirusa zaprle vse vzgojno-izobraževalne ustanove v državi, nujno potrebujejo varstvo . To bodo na ravni občin uredili le za otroke, katerih starši so dolžni še naprej opravljati svoje delo – to so gasilci, redarji, policisti, medicinsko osebje, zaposleni v lekarnah, domovih za upokojence, Snagi in podobno.Kot so poudarili v sporočilu iz vrtcev v Ljubljani, za nujno varstvo otrok ne veljajo ne zakon o vrtcih ne drugi predpisi, ki urejajo dejavnost predšolske vzgoje, saj gre za okoliščine višje sile. »Mestna občina Ljubljana zato zbira na podlagi izjav staršev (pod kazensko in materialno odgovornostjo) podatke o potrebi po nujnem varstvu otrok, ker so starši dolžni opravljati v času zaprtosti vrtca delo pri delodajalcu,« je zapisano v obvestilu.Starše, ki so danes še prišli v vrtec, so pozvali tudi, da odnesejo vso garderobo otrok, ker bodo vse prostore očistili in razkužili. Za zdaj ni znano, v prostorih katerega vrtca v Ljubljani bodo opravljali nujno varstvo. Izvajajo ga lahko strokovni delavci in v skrajnem primeru tudi drugi delavci, za katere to delo odredi ravnatelj vrtca.Pomemben pogoj, da se otrok lahko vključi v nujno varstvo, kajpak je, da je zdrav in da ne kaže znakov bolezni. Do oblikovanja usmeritev ministrstvo za izobraževanje priporoča, da delavci otroke sprejmejo pred vrtcem, jim pred vstopom nadenejo PVC-copate in nato izmerijo vročino. Če kažejo znake bolezni, jim je treba zagotoviti izolacijo in takoj organizirati prihod staršev.V vrtcih po glavnem mestu in drugod po državi je bilo že danes zaznati zatišje , od ponedeljka pa bo doma ostalo več kot 90.000 otrok, ki so po podatkih ministrstva za izobraževanje, znanost in šport vključeni v te vzgojno-varstvene ustanove.