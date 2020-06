Od prihodnjega tedna tudi z električnimi paralizatorji

Po uporabi paralizatorja k zdravniku

Ljubljana – Po tem, ko so poslanci v času vlade Mira Cerarja s sprejetjem novele zakona o nalogah in pooblastilih policije sprejeli podlago za uporabo električnih paralizatorjev, bodo policisti, kot so nam potrdili na generalni policijski upravi, z njimi na terenu opremljeni predvidoma od 1. julija naprej. Poleg 25 inštruktorjev je za uporabo 20 kompletov električnih paralizatorjev Taser X2, ki jih ima policija, usposobljenih še 237 policistov iz 20 policijskih enot.Policisti, ki bodo oboroženi z električnimi paralizatorji, bodo morali nositi tudi kamero, ki je ves čas aktivna. Ta do vklopa posnetega ne shranjuje, temveč presnemava. Vsaka uporaba električnih paralizatorjev pa se zabeleži. Kot določa zakon, je njihova uporaba upravičena le, če ne morejo drugače obvladati upiranja ali napada z orožjem ali drugimi nevarnimi predmeti, s katerimi oseba ogroža življenje policista ali koga drugega, ali preprečiti samopoškodovanja, če obstaja neposredna nevarnost za nastanek hude telesne poškodbe ali hujše posledice za osebo. Strožji pogoji za uporabo pa so določeni v primerih, ko gre za otroke, vidno bolne, stare, invalide in nosečnice.Po uporabi električnega paralizatorja morajo policisti takoj, ko okoliščine to dopuščajo, zagotoviti, da osebo pregleda zdravnik, saj so iz tujine znani primeri, ko je zaradi zdravstvenih težav oseb, na katerih so uporabili paralizator, prišlo do odpovedi srca. »Po podatkih proizvajalca in do zdaj opravljenih študijah gre za eno najvarnejših naprav te vrste na svetu, ki ima precej varnostnih varoval, zato zapletov ali hujših poškodb pri osebah, na katerih bo uporabljen, ne pričakujemo,« pa so doslej mirili na policiji.Policisti, ki so ali še bodo opravili usposabljanje za uporabo električnega paralizatorja in opravljajo pretežno interventne naloge v patruljah, naj bi ob nastopu službe prevzeli paralizator in ga ves čas službe nosili na službenem pasu, skupaj z ostalo pripadajočo opremo in sredstvi. Električni paralizatorji so po navedbah generalne policijske uprave razdeljeni sorazmerno glede na število policistov v posamezni policijski upravi in operativno problematiko. Kot razmere, ko bi policist lahko uporabil električni paralizator, so na policiji izpostavili primer, ko bi, na primer, policisti izsledili storilca kaznivega dejanja, ki je pred tem z nožem oropal trgovino: »Ne gre za izmišljen primer, s takšnim in podobnimi primeri se policisti srečujejo pri svojem delu, storilci teh in drugih nasilnih dejanj pa uporabljajo različne nevarne predmete, od nožev in vil do sekir.«O morebitnem dodatnem nakupu paralizatorjev – 20 kompletov električnih paralizatorjev Taser X2 in 60 kamer za osebno uporabo – jim je pred dvema letoma kot edini ponudnik na razpisu za 129.686 evrov dobavilo ljubljansko podjetje Lab Commerce, pa naj bi se na policiji odločili na podlagi povratnih informacij s terena ter operativnih potreb, ki se bodo pokazale po začetku njihove uporabe.