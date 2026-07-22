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    Slovenija

    Markeš: Epizoda z rdečim kartonom odraža svetovno družbeno krizo

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o pomenu pravil v nogometu in svetu, cenah energentov, referendumu in civilni družbi.
    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš. FOTO: Marko Feist
    Galerija
    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš. FOTO: Marko Feist
    R. I.
    22. 7. 2026 | 16:08
    1:55
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    Pogovor se začne pri nedavno minulem svetovnem prvenstvu v nogometu, za katerega avtorja menita, da predstavlja več kot le športni spektakel. Odsotnost Aleksandra Čeferina na finalu sogovornika ocenita kot možno sporočilo proti politični zlorabi športa, še posebej v času vojne in napetosti okoli Irana. Ali Žerdin pove, da je metaforo rdečega kartona, dokler ta na prvenstvu ni padla, razumelo približno 5 milijard ljudi. 

    Iz nogometnih tem preideta v domačo politiko in cene energentov, kjer opozorita na molk tistih, ki so bili nekoč najglasnejši. Janez Markeš se sprašuje: »Kje so zdaj kmetje? Kje so traktorji in tovornjaki?  Kje so cestne zapore? Kje je revolt ljudi?« opozoril na rekordno visoke cene energentov. 

    V ospredje nato stopi referendum, za katerega je bilo v državni zbor vloženih več kot 44 tisoč podpisov in vprašanje pritiska na kritično civilno družbo, medije in kulturo.

    Teza pogovora je ta, da ne gre le za posamezen zakon, ampak za širši spopad za pravila igre, resnico v javnem prostoru in družbo, v kateri interes ljudi ne bi smel ostati na zadnjem mestu. Sogovornika se strinjata, da je kritična družba ključna za dobro državo, saj je ta tista, ki postavlja standarde. 

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