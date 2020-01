FOTO:Od rojstva do konca študija okoli 150.000 evrov

Radi rečemo, da so otroci naše največje bogastvo. In to bogastvo je neprecenljivo. Ni ga mogoče denarno ovrednotiti. A naj se sliši še tako provokativno, nas po drugi strani otroci seveda tudi stanejo. Zato nas je zanimalo, koliko stroškov je povezano s tem, da svoje otroke pripeljemo do točke, ko so sposobni zaslužiti za svoje življenje.Prepričanje, da vsak otrok s sabo na svet prinese kos kruha, je lahko do otroka precej nepravično. Staršem država sicer pomaga z različnimi pomočmi, subvencijami, dodatki, davčno olajšavo itd., vendar vse to ne omogoča, denimo, plačila vadnine v športnem klubu ali šolnine v glasbeni ...