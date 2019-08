Od šole do pisarne brez predolgih postankov

Ljubljana – Na začetku leta je bilo v državi 309.000 mladih, od katerih jih je bila več kot polovica vpetih v formalno izobraževanje. Kar dve tretjini menita, da šolsko in univerzitetno izobraževanje ni dovolj prilagojeno potrebam trga dela, 40 odstotkov pa jih dvomi, da bodo zaposlitev našli. Rezerve se skrivajo v aktivnejšem izvajanju vajeništev in pripravništev.Mednarodni dan mladih, mednje uvrščamo vse stare med 15 in 29 let, na pobudo Združenih narodov praznujemo že devetnajstič. Vsako leto osvetlijo nekatere izzive, s katerimi se ta skupina spoprijema; letos so v žarišče postavili večjo dostopnost izobraževanja. ...