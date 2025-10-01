Žerdin: Pomembno je, katero besedo je uporabila Nataša Pirc Musar

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta v ospredje tokratnega pogovora postavila tragedijo v Gazi in Toma Potokarja, plastičnega kirurga in zdravnika prostovoljca slovenskih korenin, ki je deloval na številnih vojnih območjih, nazadnje prav v Gazi.

Pogovarjala sta se tudi o Donaldu Trumpu kot samodekleriranem rešitelju sedmih vojn, tudi neobstoječe med Srbijo in Kosovim, o slovenski razglasitvi Benjamina Netanjahuja za persono non grato, ki v Slovenijo nima vstopa, v OZN pa so mu namenili celo uro za govor pred skoraj prazno dvorano.

Beseda teče tudi o Ukrajini, Madžarski in Nemčiji, kaosu vladnih služb v ZDA, populizmu Roberta Goloba z božičnico in gospodarski kondiciji Slovenije, tudi o predvolilni klimi in aktualnem zbiranju podpisov za referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Tudi o tem, ali je sobotni opoldanski testni alarm prišel do njiju, ali pač ne. Ne, ni, do obeh šele po dolgih urah ...

Trumpov 500-letni mir v Gazi

Žerdin sicer pogovor uvede s kirurgom Potokarjem, prejemnikom odlikovanja predsednice Nataše Pirc Musar, in predlogom za rešitev tragedije v Gazi, ki jo je ponudil Trump. Kaj prinaša?

»Zjutraj sem bral izraelski Harec. V njem namigujejo, da bo skušal Netanjahu poiskati kakršenkoli vzrok, da bi se mu izognil, da ne bi stekel tako, kot si Trump ali ZDA zamišljajo,« odgovori Markeš. »Je pa Trump na vsak način razglasil, da vzpostavlja 500-letni mir. To so pač ti njegovi trumpizmi, ki v ničemer ne zdržijo. Zdi se tudi, da Netanjahu ni povsem zadovoljen s predlogom ... Oba sta skušala iz tega izvleči nekakšen Hollywood, sešiti zgodbo, ki nima stika z realnostjo. Predstavlja, da je ključen moment Hamasova izpustitev talcev ... Rdeča nit komentarjev je bila, da Netanjahuja talci ne zanimajo, čeprav se vedno sklicujejo nanje. Krog se oža, se zapira, očitno je mednarodna skupnost v generalni skupščini in s priznanji nekaj dosegla,« je prepričan.

»Tu je potrebno omeniti tudi Natašo Pirc Musar, ki je poudarila, da človeštvu in Združenim narodom ni uspelo preprečiti genocida v Srebrenici, Ruandi in še kje, ter pozvala k ustavitvi genocida v Gazi. Pomembno je, katero besedo je uporabila na tem pomembnem odru,« nadaljuje Žerdin.

»Govor kar dobro odmeva v svetu, zvišuje ugled Slovenije, ki je sedaj zaradi odnosa do Gaze lepo umeščena v mednarodnem diplomatskem in političnem okolju. Predsednico države in diplomacijo lahko samo pohvalimo, upajmo, da bo taka drža trajala še nekaj časa,« doda Markeš.

»Ena od poant včerajšnjega nastopa Toma Potokarja v Cankarjevem domu, kjer je gostoval na vabilo Gibanja za pravice Palestincev, je bila, kako pomembno je uporabiti prave besede,« nadaljuje Žerdin. »Tudi sam uporablja besedo genocid, zavrača govorjenje o humanitarni krizi. Rekel je, da je humanitarna kriza, ko se zgodita cunami ali potres, v Gazi pa gre za genocid. Priznanje nekoga, ki deluje na terenu in skrbi za paciente, je pomembna. Uporaba pravih besed lahko naredi več od sporazumov, za katere se zdi, da so fingirani, namenjeni kupovanju časa.«

»Potokar je človek dejanj in besed. On operira, gre tja, se izpostavlja, okrog njega padajo bombe, umirajo ljudje. Eno dejanj, ki jih počne mednarodna skupnost, ki protestira, je tudi flotilja, ki gre proti Gazi. Resno se je že prestrašila Italija, ki je tja poslala bojno ladjo in jo napol že umika, Giorgia Meloni je aktiviste že pozvala, naj se ustavijo in ne minirajo mirovnega predloga, Pedro Sánchez, izgleda, še vztraja. Na srečo so na ladjah tudi evropski parlamentarci. Harec namiguje, da bi utegnil to Netanjahu izkoristiti kot incident, zaradi katerega bi se lahko izognil sporazumu. Bo pa verjetno Trump glede sporazuma neizprosen, ker je samoljuben. Noče, da njegova 500-letna rešitev ne bi uspela,« še pove Markeš.