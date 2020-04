FOTO:Od srede do srede: Agende zvijačnih vladarjev

Evropska unija razpada, je iz včerajšnje poslanice predsednika vlade razbralmeni, da ni Evropska unija nič bolj pred razpadom, kakor je bila že ves čas, in da je zdaj potrebna kvečjemu bolj. Je pa kritika premiera, da je Unija reagirala prepozno, po njegovem mnenju upravičena. Meni tudi, da so številni interventni ukrepi vlade pravilni. Vendar pa Žerdin opozarja, da se obdobja kriz pogosto zlorablja za »sekundarne agende zvijačnih vladarjev«.Ali Žerdin opozarja na porast tako imenovane iniciative treh morij. Gre za pobudo administracije predsednika ZDA, naj se države med obalami Črnega, Baltskega in Jadranskega morja tesneje povežejo. Realizacija takšne ideje bi Slovenijo odnesla daleč od Zahodne Evrope, opozarja Žerdin.Markeš pa opozarja zlasti na nevarnost kritike Svetovne zdravstvene organizacije in zdravstvene stroke nasploh. Meni, da premier podobno kot Trump, čeprav v nekoliko manjši meri, napada zdravstveno stroko. Markeš trdi, da bi morala biti zdravstvena stroka v danih razmerah nad politično oblastjo.Problematično je tudi, da se slovenske članice Evropske ljudske stranke, dve izmed njih sta trenutno v vladi, ni priključila kritikam ukinjanju demokracije in vladavine prava na Madžarskem. Markeš dodaja, naj si ne delamo iluzij, »le vprašanje časa je, kdaj bo vlada pokazala svoje prave barve«.»Bati se je, da nam grozi popolna izguba demokracije,« svari. Markeš meni, da so izredne razmere naravno stanje oblasti, kakršne imamo zdaj, in izpostavlja, da ima vlada vendarle dobro lastnost, da lahko vselej vemo, kaj hoče in česa se boji, če sledimo diskvalifikacijam na družbenih omrežjih in v s stranko SDS povezanih medijih.