FOTO:Od srede do srede: Ali Aleš Hojs obstaja ali ne?

Delova komentatorjainsta se tokrat ukvarjala z vprašanjem, ali imamo notranjega ministra ali ne.»V duhu ga nimamo, v zakonu pa – ne vemo,« je ugotavljal Markeš.Spomnimo: notranji minister Aleš Hojs je 30. junija nepreklicno odstopil, predsednik vladepa je odstop sprejel. Nato je nadalje opravljal funkcijo, na zahtevo LMŠ, SD, Levice in SAB pa se je prejšnji teden zagovarjal pred DZ. Glavni očitek interpelacije se je nanašal na odpravo prepovedi koncerta pevca Marka Perkovića - Thompsona. Opozicija je temu pristavila še druge očitke, a ni bila uspešna. V ponedeljek je sporočil, da tudi po pogovoru z Janšo ostaja notranji minister.Razprava v DZ je trajala približno 16 ur.»Je o tem sploh vredno izgubljati besede?« se je spraševal Žerdin.»Da, zasluži si omembe. Bila je vložena in prav je tako. S tem smo pokazali, da se obnašamo, kot da smo v parlamentarni demokraciji, čeprav vsebinski izplen tega ni pokazal,« je odvrnil Markeš. »Minister je delal narobe in temu je bilo treba posvetiti nek čas. Vlagatelji interpelacije so že spočetka vedeli, da nimajo realnih možnosti. Vse od vložitve naprej je bilo EPP. Argument ni veljal.«