Od srede do srede: Ali Šarec dela prave stvari ali drugi delajo napačne?

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Delova komentatorjainsta se v tokratnem sredinem pogovoru osredotočila na nedavno javnomnenjsko raziskavo, ki je prinesla dve veliki spremembi:je moral mesto najbolj priljubljenega politika prepustiti, SDS pa je mesto najbolj priljubljene stranke prepustila LMŠ.»Običajno se zgodi, da stranka na volitvah doseže določeno število odstotkov, to število pa do naslednjih volitev kopni in kopni. Tokrat se je zgodilo obratno: javnomnenjska raziskava je pokazala, da je LMŠ bolj priljubljena, kot je bila na volitvah,« je povedal Žerdin. Ob tem se je vprašal, ali Šarec dela prave stvari ali drugi delajo napačne.Spregovorila sta tudi o razlikah med Šarcem inin o populizmu kot novi realnosti Evrope, ki jo je po besedah Markeša treba postaviti v okvir do demokracije in do države.***Uporabnike prosimo, da nam svoje mnenje pošljejo na elektronski naslov. Komentarje bomo objavili po lastni presoji.