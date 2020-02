FOTO:Od srede do srede: Bodo volitve ali nova vlada

inspremljata zgodbo, ki še vedno kar traja: postavljanje ali nepostavljanje nove koalicije. Desna vlada ali predčasne volitve?»Šlogala ne bi,« pravi Markeš, »A se zdi, da je notranje dogajanje v SMC prineslo dinamiko, ki bi lahko nakazovala, da bo vlado z desne zelo težko sestaviti.«»SMC zaseda deset parlamentarnih mest, kar ji daje relativno veliko moč. A ima to moč le, če predstavlja blok,« pravi Žerdin. »Vektorske vsote pri SMC so take, da gre enemu delu salutiranje proti desni izrazito na živce, kar je bilo opazno pri odstopu podpredsednice in ministrice Ksenije Klampfer in pismu nekdanjega predsednika Mira Cerarja.« »V trenutku, ko sta se oglasila Cerar in Klampferjeva, se je pokazal poskus nekega koncepta, ne le geometrija moči in glasov, ampak nek poskus vsebine, ki, če ga kombiniramo s preferencami volivcev in rezultati ankete, kaže, da enotnosti glede sestavljanja nekih močnih blokov ni. To bi zelo otežilo sestavljanje vlade z desne.Na drugi strani pa je Šarec potegnil zanimivo potezo. Ponudil je, da težavo z neizvoljivostjo SMC, ki je v javnih anketah praktično umrla, reši tako, da ji da določene kvote v svojih kvotah. Jo potegne s svojim imenom. To je zanimiva pozicija, ob tem je dal ostro vedeti, da pretiranega koketiranja z Janšo ne bo toleriral. Taktizira. Vprašanje je, kako se bo izšlo, zaenkrat akcenti rahlo kažejo v smeri predčasnih volitev,« je prepričan Markeš.»Bo to jasno v fotofinišu tega časovnega obdobja ali se bodo glasovi prešteti že prej,« se sprašuje Žerdin.»Zdi se mi, da je potrebno meriti moč SMC in usmeritev te moči. Janša je stabilen v moči, vprašanje je ali lahko Šarec vzdrži tempo, ali bo njegova relativno visoka podpora vzdržala do volitev, če bo do teh prišlo,« meni Markeš. »Če do volitev ne bo prišlo in bodo vlado sestavili, pa se že s prostim očesom vidi, da bo težavna in problematična, vzorec se bo ponovil. Že tri desetletja smo v večnem vračanju k istemu vzorcu. K negativnemu odnosu, k vzorcu koga ne in proti komu, ne pa za nekaj.«