FOTO:Od srede do srede: Globoke misli Aleša Hojsa

Na politično-družbeni sceni se je zgodil pretres, je dogodke včerajšnjega dne povzel. Po kriminalistični preiskavi pri ministru za gospodarstvozaradi domnevnih nepravilnosti pri nabavi zaščitne opreme je odstopil notranji minister . Svoj odstop je pojasnil rekoč, da za policijsko preiskavo stoji globoka država Delov komentatorpojasnjuje, da je pojem globoke države uvožen iz ameriških filmskih scenarijev, vendar se Žerdin s to razlago ne strinja. Meni, da pojem globoke države izvira iz Turčije, natančneje iz boja med predsednikomin generali, ki so skušali Turčijo ohraniti sekularno. Skrajno konservativni Erdoğan je generale namreč označil za globoko državo.A koga je Hojs pravzaprav mislil z globoko državo, se sprašuje Žerdin. Markeš meni, da je globoka država Hojsova nezavedna želja. Prav on je namreč tisti, ki želi vzpostaviti globoko državo, saj hoče vplivati na delo policije. Žerdin meni, da je najverjetneje Hojsov odstop zahteval premierMarkeš meni, da Janševa vlada zaradi uporabe sile izgubila legitimnost in se premika proti tiranskosti. »Ne napovedujem, da bo ta vlada padla, napovedujem le, da je že padla,« je dejal Markeš. Komentatorja opozarjata, da so Janševi napadi na protestnike smešni, saj so mu prav protesti dali politični kapital. »A smo se zato boril?,« se sprašujeta nekdanja protestnika z Roške.