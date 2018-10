Od srede do srede: Italija je ubrala napačno melodijo

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Italijanska vlada se je uprla Bruslju, češ, da se ne more vmešavati v suverene odločitve naše zahodne sosede. To obeta zanimivo dinamiko na Apeninskem polotoku, ki pa se zna zanimivo vleči po osi do Bruslja, je začel pogovor. Gre za situacijo, ki je do sedaj še nismo videli. Ali aliansa, unija razpada?Komentatorna to odgovarja, da smo očitno res pri tem. Včasih je veljalo, da gre ljubezen skozi želodec. Zakoni krepko stojijo, če ekonomija dobro deluje. Kjer je revščina, zakoni hitro razpadejo. Poroka med suverenimi evropskmi nacijami v primeru, da Italija ne bo želela biti član na način, po katerem bi prispevala tudi svoj delež, se ne izide.Italija ne more biti član zavezništva, ne da bi se prilagodila zahtevam unije. Suverinističen pristop pa je po drugi strani tudi razumljiv, je dejal Markeš.Države bi se morale najprej vprašati, koliko lastne suverenosti želijo imeti. Italija je finančno tako šibka, da bi se sama zrušila, zato ima Evropska unija prav, da ne popusti. Italija bi tako lahko šla po grški poti, italijanska obtežitev pa je ob tem še večja nevarnost za unijo kot težave, ki jih je imela v preteklosti Grčija.